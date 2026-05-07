Baleares reclama un protocolo específico para archipiélagos ante crisis sanitarias como la del hantavirus

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García Romero, ha reclamado la creación de “un protocolo específico para los archipiélagos” para afrontar crisis sanitarias como la del hantavirus, al considerar que la realidad insular requiere una planificación diferenciada y estructuras logísticas adaptadas a las necesidades del territorio.

Durante su intervención en el Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press, celebrado este jueves en Madrid, García Romero subrayó que “en un archipiélago todo cuesta más y todo tiene que estar muy bien estructurado”. La consellera insistió en que la atención a un paciente no se limita únicamente al traslado en ambulancia, sino que implica complejos dispositivos marítimos y aéreos para garantizar una respuesta sanitaria eficaz entre islas.

En este sentido, recordó que recientemente participó en un ejercicio anual de seguridad marítima junto a representantes del Ministerio de Sanidad, donde trasladó la necesidad de adaptar los protocolos estatales a las particularidades territoriales de comunidades insulares como Baleares.

A pesar de la preocupación generada por el hantavirus, García Romero quiso lanzar “un mensaje de tranquilidad” y defendió que el virus no reúne las condiciones necesarias para provocar una epidemia. Según explicó, para ello serían necesarios un largo periodo de incubación asintomática, una transmisión sencilla entre personas y una alta letalidad, elementos que, a su juicio, no concurren en este caso.

No obstante, mostró su desacuerdo con la gestión realizada por el Gobierno central. “Esta gestión es una sorpresa, como todo lo de este Gobierno”, afirmó, criticando la falta de claridad en decisiones relacionadas con posibles cuarentenas y medidas preventivas. “Sí van a hacer cuarentena, pero luego no van a hacer cuarentena”, ejemplificó, reclamando una actuación “coherente”, basada en criterios científicos y con una estrategia previamente definida.

La consejera defendió además que la situación actual no puede compararse con la pandemia de la COVID-19. “Esto no es el coronavirus, ahí no lo conocíamos; este virus se conoce”, aseguró, insistiendo en la importancia de seguir las indicaciones de Salud Pública y actuar con serenidad.

La consellera de Salud de Baleares, Manuela García Romero, hizo balance de su gestión en el Desayuno Socio-sanitario de Europa Press en Madrid / CAIB

Del Pacto por la Salut al nuevo Hospital de Son Dureta

Más allá de la actualidad sanitaria, García Romero aprovechó el encuentro para hacer balance de las principales líneas estratégicas impulsadas por el Govern balear en materia de salud. Entre ellas, destacó el Pacto por la Salud, firmado en noviembre de 2024 con profesionales sanitarios, colegios profesionales, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de impulsar políticas sanitarias basadas en el consenso.

La consellera explicó que los principales retos del Ejecutivo autonómico pasan por la captación y fidelización de profesionales sanitarios, el fortalecimiento de la atención primaria, la mejora de la atención a pacientes crónicos, la promoción de hábitos saludables, el refuerzo de la salud mental y la reducción de las listas de espera.

En el ámbito de la innovación, García Romero subrayó la apuesta del Govern por la transformación digital del sistema sanitario. “Estamos trabajando en la medicina del mañana, personalizada y con una gestión basada en datos”, afirmó. Entre los proyectos puestos en marcha, mencionó la nueva receta electrónica, la tarjeta sanitaria virtual y la plataforma Espai Salut del Servicio de Salud, que permite a los ciudadanos acceder a su información médica de forma digital.

La atención a la cronicidad y al envejecimiento de la población constituye otro de los ejes prioritarios de la Conselleria. Según explicó, Baleares trabaja en programas de envejecimiento activo y en el desarrollo de una estrategia integral de cronicidad coordinada con los servicios sociales. “Baleares es una de las primeras comunidades que ha impulsado la integración sociosanitaria desde el primer momento”, señaló.

En este apartado, destacó iniciativas innovadoras como el uso de exoesqueletos en rehabilitación, el acceso compartido a la historia clínica en residencias públicas y privadas y la construcción de hospitales de media y larga estancia. Entre estos proyectos, avanzó que el centro de Son Dureta tiene prevista su apertura durante el primer semestre de 2027.

La salud mental fue otro de los asuntos destacados por la consejera, quien defendió la creación de la Dirección General de Salud Mental como una de las principales reformas del sistema sanitario balear. “Hemos sido valientes y hemos cambiado el modelo asistencial”, aseguró, destacando la incorporación de psicólogos tanto en educación secundaria como en atención primaria.

Por último, García Romero valoróel papel de los profesionales sanitarios, a quienes definió como “el mayor valor” de la Conselleria de Salud. En este sentido, recordó medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico como la recuperación de la carrera profesional, el plus de residencia, la apuesta por la formación y la estabilización de las plantillas.