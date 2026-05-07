Los jóvenes de Mallorca podrán apuntarse gratis a rutas, deportes y partidos oficiales
El Consell lanza ‘Viu en jove!’, un programa con planes de mar, montaña y acceso a encuentros de los primeros equipos de la isla
El Consell de Mallorca ha presentado el nuevo programa 'Viu en jove!', una iniciativa pensada para que miles de jóvenes puedan participar gratis en actividades deportivas, de aventura y ocio saludable durante todo el año.
Actividades gratis para jóvenes en Mallorca
El programa ofrecerá a grupos de jóvenes actividades de aventura, mar, montaña y experiencias en gradas para asistir a partidos de diferentes deportes.
La iniciativa llegará a 4.000 participantes y permitirá hacer actividades en grupo durante todo el año en cuatro bloques: mar, montaña, salud y grada joven.
La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de 16 años e incluye actividades demandadas tradicionalmente por los ayuntamientos, como piragua, 'dragon boat' o padelsurf, según ha informado la institución insular.
También incorporan novedades como actividades de buceo, excursiones por el Torrent de Pareis, ascenso a los miles de Mallorca, rutas de BTT, 'coasteering', salidas a caballo o vela.
Igualmente, se ofrecen talleres saludables sobre nutrición, hidratación o etiquetado de los alimentos.
Entradas gratis para partidos
El acuerdo del Consell con los 14 clubes deportivos de élite de Mallorca ofrecerá la actividad 'Grada jove', que permitirá a los participantes asistir gratuitamente a partidos oficiales de los primeros equipos de Mallorca que compiten en la máxima categoría.
El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presentado este jueves la nueva propuesta junto con tres influencers mallorquines que participan en la campaña: el creador de vídeos deportivos Marc Chabe y los DJ Anto Cabanellas y Biel Castell.
"Desde el Consell estamos contentos de poder ofrecer propuestas activas para las diferentes etapas juveniles como una alternativa deportiva, saludable y divertida, sin ningún coste", ha destacado Bestard.
Según ha explicado, la institución insular invertirá 250.000 euros en las propuestas deportivas de 'Viu en jove!', que llegarán a casales, asociaciones y al tejido juvenil.
El objetivo, ha sostenido el conseller insular, es ampliar la oferta existente a partir de nuevas experiencias que hacen comunidad y permiten conectar con el medio.
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