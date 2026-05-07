Los jóvenes de Mallorca podrán apuntarse gratis a rutas, deportes y partidos oficiales

El Consell de Mallorca ha presentado el nuevo programa 'Viu en jove!', una iniciativa pensada para que miles de jóvenes puedan participar gratis en actividades deportivas, de aventura y ocio saludable durante todo el año.

Actividades gratis para jóvenes en Mallorca

El programa ofrecerá a grupos de jóvenes actividades de aventura, mar, montaña y experiencias en gradas para asistir a partidos de diferentes deportes.

La iniciativa llegará a 4.000 participantes y permitirá hacer actividades en grupo durante todo el año en cuatro bloques: mar, montaña, salud y grada joven.

La propuesta está dirigida a jóvenes a partir de 16 años e incluye actividades demandadas tradicionalmente por los ayuntamientos, como piragua, 'dragon boat' o padelsurf, según ha informado la institución insular.

También incorporan novedades como actividades de buceo, excursiones por el Torrent de Pareis, ascenso a los miles de Mallorca, rutas de BTT, 'coasteering', salidas a caballo o vela.

Igualmente, se ofrecen talleres saludables sobre nutrición, hidratación o etiquetado de los alimentos.

Entradas gratis para partidos

El acuerdo del Consell con los 14 clubes deportivos de élite de Mallorca ofrecerá la actividad 'Grada jove', que permitirá a los participantes asistir gratuitamente a partidos oficiales de los primeros equipos de Mallorca que compiten en la máxima categoría.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha presentado este jueves la nueva propuesta junto con tres influencers mallorquines que participan en la campaña: el creador de vídeos deportivos Marc Chabe y los DJ Anto Cabanellas y Biel Castell.

"Desde el Consell estamos contentos de poder ofrecer propuestas activas para las diferentes etapas juveniles como una alternativa deportiva, saludable y divertida, sin ningún coste", ha destacado Bestard.

Según ha explicado, la institución insular invertirá 250.000 euros en las propuestas deportivas de 'Viu en jove!', que llegarán a casales, asociaciones y al tejido juvenil.

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El objetivo, ha sostenido el conseller insular, es ampliar la oferta existente a partir de nuevas experiencias que hacen comunidad y permiten conectar con el medio.