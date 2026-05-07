Alerta alimentaria en Baleares: retiran estas conocidas galletas por un error en el etiquetado
La AESAN avisa de la presencia de leche no declarada en un producto distribuido en las islas
Nueva alerta alimentaria en Baleares. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido de un problema en unas populares galletas saladas distribuidas en varias comunidades, entre ellas las islas, por la presencia de leche no incluida en el etiquetado.
El producto afectado
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de componentes de la leche en al menos un lote de galletas saladas 'TUC' de la marca comercial Jacobs que, entre otras comunidades, ha sido distribuida en Baleares. El organismo ha recomendado que las personas que tengan alergia o intolerancia a estos componentes y que pudieran tener en sus hogares este producto se abstengan de consumirlo.
Según ha concretado la AESAN, el artículo afectado es 'Tuc Cracker crema agria y cebolla', con un peso de 100 gramos, conservado a temperatura ambiente y con fecha de consumo preferente de 30 de junio. El número del lote identificado es el '0SZ0953751', aunque la alerta se extiende a "cualquier otro lote de este producto en el que no figure la leche como ingrediente".
Esta institución ha tenido conocimiento de esta situación por mediación del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ha sido notificado de esta alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en español de galletas saladas 'TUC' de esta marca, "debido a un error en la traducción de los ingredientes".
Distribución y retirada
A tenor de la información disponible, la distribución ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia, Baleares y Comunidad Valenciana, "si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras". "Esta información ha sido trasladada a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha explicado la AESAN. Por último, este órgano del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto de manifiesto que "el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población".
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