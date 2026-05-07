La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias este jueves en Mallorca: hasta 30 litros en una hora

La situación meteorológica se complica en Mallorca. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por lluvias en la isla ante la previsión de chubascos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta a partir del mediodía.

Según la Aemet, las precipitaciones pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en solo una hora. El aviso naranja estará vigente hoy jueves desde las 12.00 horas hasta la medianoche en el sur de Mallorca. En el resto de la isla se mantendrá activado el aviso amarillo por lluvias.

La previsión oficial para Mallorca apunta a una jornada con intervalos nubosos, que irán aumentando durante la mañana hasta dejar el cielo nuboso o cubierto. El momento más delicado llegará a partir del mediodía, cuando se esperan los chubascos más intensos.

El tramo más complicado: de mediodía a medianoche

La Aemet advierte de que el riesgo de precipitaciones fuertes se extiende al conjunto del archipiélago. En Baleares, los chubascos pueden descargar entre 20 y 40 litros por metro cuadrado en una hora y acumular más de 60 litros en seis horas.

En Mallorca, las zonas con mayor riesgo serán el sur, donde el aviso sube a nivel naranja. El resto de la isla seguirá en amarillo, también por lluvias intensas.

La lluvia ya dejó registros importantes este miércoles

La inestabilidad no llega de golpe. La tarde del miércoles, las lluvias y tormentas ya dejaron 23 litros por metro cuadrado en Palma y 18, en Escorca.

También se registraron 7 litros en Sineu, 7 en Petra, 5 en Serra d’Alfàbia y 5 en Binissalem.

Noticias relacionadas

Temperaturas sin grandes cambios y viento del este

Pese al cambio de tiempo, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará del este flojo, con intervalos de moderado.