¿Volar a Baleares será más caro este verano? Iberia y Vueling tranquilizan a los viajeros
Las principales aerolíneas que operan con las islas descartan recargos, aunque otras compañías ya suben precios
Viajar a Baleares en plena temporada alta es una de las grandes preocupaciones del verano, especialmente con el alza del combustible. Sin embargo, las aerolíneas con mayor presencia en las rutas con las islas aseguran que, por ahora, no habrá sobrecostes ni cancelaciones.
Iberia y Vueling mantienen sus planes en Baleares
Iberia y Vueling han afirmado que mantienen con normalidad su operativa de cara al verano, clave para destinos como Mallorca, Menorca o Ibiza, y que no prevén interrupciones en el suministro de combustible. Además, ambas compañías han descartado aplicar "cargos adicionales" en los billetes.
"Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que no habrá cancelaciones este verano por la subida del 'jet fuel'", ha señalado la aerolínea. Desde Iberia también destacan que han aplicado medidas de ahorro de costes para evitar trasladar el impacto al precio final.
Otras aerolíneas sí encarecen volar
El escenario cambia con otras compañías. Volotea, que también opera rutas con Baleares, ha implantado un recargo de hasta 14 euros por pasajero y vuelo para hacer frente al aumento del combustible en el contexto internacional. La medida, denominada 'Fair Travel Promise', ha generado críticas. La OCU reclama mayor transparencia, mientras que Asufin considera que podría tratarse de un "abuso".
Además, grupos como Air France-KLM no descartan subir precios en vuelos de larga distancia, mientras que American Airlines ya ha encarecido el equipaje facturado en su tarifa básica.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo
- Miles de personas llenan la Plaza de España de Palma en defensa del catalán
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO