¿Volar a Baleares será más caro este verano? Iberia y Vueling tranquilizan a los viajeros

Viajar a Baleares en plena temporada alta es una de las grandes preocupaciones del verano, especialmente con el alza del combustible. Sin embargo, las aerolíneas con mayor presencia en las rutas con las islas aseguran que, por ahora, no habrá sobrecostes ni cancelaciones.

Iberia y Vueling mantienen sus planes en Baleares

Iberia y Vueling han afirmado que mantienen con normalidad su operativa de cara al verano, clave para destinos como Mallorca, Menorca o Ibiza, y que no prevén interrupciones en el suministro de combustible. Además, ambas compañías han descartado aplicar "cargos adicionales" en los billetes.

"Los clientes que hayan reservado con Iberia o que prevean hacerlo pueden tener la tranquilidad de que no habrá cancelaciones este verano por la subida del 'jet fuel'", ha señalado la aerolínea. Desde Iberia también destacan que han aplicado medidas de ahorro de costes para evitar trasladar el impacto al precio final.

Otras aerolíneas sí encarecen volar

El escenario cambia con otras compañías. Volotea, que también opera rutas con Baleares, ha implantado un recargo de hasta 14 euros por pasajero y vuelo para hacer frente al aumento del combustible en el contexto internacional. La medida, denominada 'Fair Travel Promise', ha generado críticas. La OCU reclama mayor transparencia, mientras que Asufin considera que podría tratarse de un "abuso".

Además, grupos como Air France-KLM no descartan subir precios en vuelos de larga distancia, mientras que American Airlines ya ha encarecido el equipaje facturado en su tarifa básica.