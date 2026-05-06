La oferta de FP en Baleares crece con 25 nuevos ciclos el próximo curso: Plazos de matriculación y novedades

Baleares amplía su oferta de Formación Profesional. La Conselleria de Educación y Universidades ha presentado este miércoles la nueva oferta educativa para el curso 2026-2027, una planificación que contempla la implantación de 25 nuevos ciclos formativos y dos cursos de especialización. El objetivo de esta ampliación -según ha especificado Antoni Vera en rueda de prensa- es "combatir el abandono escolar prematuro y ajustar la capacitación de los jóvenes a las necesidades reales del tejido productivo de las islas, facilitando una inserción laboral más rápida y cualificada".

"Estamos en el pelotón del 15% de abandono a nivel estatal, pero aún es una cifra muy alta; para luchar contra el abandono, más FP", ha afirmado el conseller que, acompañado por la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, ha incidido en que la diversificación de itinerarios es una herramienta "clave para garantizar la equidad y la empleabilidad".

Distribución de la nueva oferta por islas

El despliegue de los 25 nuevos ciclos de grado básico, medio y superior se ha diseñado "buscando un equilibrio territorial", ha manifestado el responsable autonómico. Mallorca lidera la ampliación con 16 nuevos ciclos, mientras que Eivissa contará con cuatro, Formentera sumará tres y Menorca ampliará su oferta con dos titulaciones adicionales. Entre las novedades más destacadas para el próximo curso se encuentra la implantación de una doble titulación de grado medio en Cuidados auxiliares de enfermería y Atención a personas en situación de dependencia, que se ofrecerá en el CIFP Son Llebre, además de nuevos estudios en Sanidad ambiental aplicada en el IES Josep Maria Llompart y Formación para la movilidad segura y sostenible en el IES Guillem Sagrera (para futuros profesores de autoescuela).

La oferta se completa con dos cursos de especialización de grado E, a los que los estudiantes podrán acceder tras finalizar un grado superior. El CIFP Francesc de Borja Moll impartirá formación en cultivos celulares, mientras que el CIFP Politècnic de Llevant acogerá un programa "pionero en Baleares" -ha matizado el conseller- sobre aprendizaje automático, gestión de datos y entrenamiento, integrándose en la nueva familia profesional de Inteligencia artificial y datos. Asimismo, el IES Politècnic ofrecerá entre 15 y 18 plazas de formación en construcción de pedra en sec, con prácticas en la finca pública de Raixa, "respondiendo a una demanda histórica del sector para garantizar el relevo generacional en oficios tradicionales", ha apostillado Vera.

Vera y Salas, este miércoles en la Conselleria de Educación. / Nair Cuéllar

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Calendario de admisión y matrícula

Para acceder a estas enseñanzas, la Conselleria ha establecido un proceso de escolarización dividido en dos fases. La primera etapa para presentar las solicitudes será del 16 al 30 de junio, realizándose el trámite de forma preferentemente telemática. Una vez obtenida la plaza, el periodo de matriculación estará abierto del 17 al 21 de julio.

Aquellos que no hayan obtenido plaza en la primera convocatoria dispondrán de una segunda oportunidad en verano. El proceso de admisión de la segunda fase se abrirá el 28 de agosto y se extenderá hasta el 2 de septiembre. Posteriormente, los días 16 y 17 de septiembre se realizarán las matriculaciones correspondientes, con una nueva publicación de vacantes el día 21 de septiembre. Para asegurar que todas las plazas sean cubiertas, a partir de esa fecha se permitirá que los estudiantes acudan directamente a los centros para formalizar su inscripción, un periodo que se mantendrá hasta el 16 de octubre para grado medio y superior, y hasta el 30 de octubre para los grados básicos.

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Medidas de acompañamiento y orientación

Para facilitar el acceso a esta formación, Vera ha detallado que la Conselleria ha impulsado medidas complementarias de apoyo a las familias y al alumnado. Entre las novedades destacan la implementación de rutas de transporte escolar gratuito para alumnos de FP en los centros públicos de estas características y los que ofrecen una mayor oferta y el uso de canales informativos como WhatsApp para resolver dudas sobre el proceso de admisión.

Asimismo, se ha reforzado el papel de los orientadores educativos, quienes han recibido formación específica sobre estos cambios para guiar a los estudiantes de manera personalizada. Cabe destacar que esta labor se complementa con las charlas organizadas por los Puntos de Orientación Académica y Profesional (POAP) y la participación de la administración en ferias de formación, "buscando que el alumnado conozca todas las opciones disponibles, desde los certificados profesionales hasta los programas de capacitación para perfiles con necesidades específicas, antes de tomar una decisión sobre su futuro académico", ha concluido Vera.