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Nuevo llamamiento del SUP para encontrar viviendas para policías en Baleares: "Ofrecemos una opción viable y segura"

El sindicato busca paliar la grave crisis habitacional del archipiélago facilitando el alquiler de viviendas a los miembros del cuerpo policial

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional.

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

Continúan los problemas para encontrar vivienda entre los agentes de Policía Nacional destinados en Baleares. Ante la grave crisis habitacional que atraviesa el archipiélago, y que afecta a otros cuerpos de trabajadores públicos como los sanitarios o los funcionarios, el Sindicato Unificado de Policía en Baleares ha vuelto a hacer un llamamiento a los propietarios para que alquilen sus viviendas a los policías que tengan que venir a trabajar a las islas.

Según ha explicado el sindicato a través de un comunicado, han puesto en marcha "una iniciativa destinada a mejorar el acceso a la vivienda de los agentes de la Policía Nacional destinados en el archipiélago, al tiempo que ofrece a los propietarios una alternativa de alquiler basada en la confianza, la estabilidad y la seguridad".

Cartel difundido por el SUP.

Cartel difundido por el SUP. / SUB Baleares

Así, el SUP Baleares se ofrece como "canal de conexión" entre propietarios particulares y los agentes que buscan una vivienda, ofreciendo una "opción fiable y segura" a aquellos que quieran alquilarla a la los policías. "Queremos facilitar soluciones reales a un problema que afecta directamente a nuestros compañeros destinados en Baleares", señalan desde el sindicato.

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A través de esta iniciativa, los propietarios interesados pueden poner a disposición sus viviendas en alquiler contactando directamente con el sindicato a través de su correo electrónico baleares@sup.es. Éstos canalizarán las solicitudes y pondrán en contacto a ambas partes.

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