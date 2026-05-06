Més acusa al PP de usar la falta de profesores para "castellanizar" la educación al permitir consolidar como funcionarios a docentes que no entiendan el catalán

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cargado con dureza contra el PP por las enmiendas aprobadas ayer en el Parlament relativas la supresión del requisito de catalán en determinadas plazas docentes consideradas de "muy difícil cobertura", acusando a los populares de "mentir" y de impulsar una "castellanización irreversible" de la educación en Baleares. El dirigente ecosoberanista denuncia que el Govern ha ido incluso más allá de las políticas lingüísticas impulsadas durante la etapa de José Ramón Bauzá y advierte de que las modificaciones aprobadas permitirán consolidar como funcionarios de carrera a docentes que "no entiendan el catalán".

Apesteguia considera que el cambio legislativo supone "un ataque sin precedentes" contra la lengua catalana y denuncia que el PP ha incumplido el compromiso que, según recuerda, trasladó durante la negociación presupuestaria. Según ha explicado, el Govern defendió inicialmente que los docentes que accedieran sin acreditar el conocimiento de catalán no podrían obtener una plaza definitiva hasta demostrar posteriormente esa competencia lingüística. Sin embargo, asegura que el texto finalmente aprobado elimina cualquier obligación posterior y abre la puerta a que esos profesionales se conviertan directamente en funcionarios de carrera sin necesidad de acreditar el idioma.

"El PP mintió", ha afirmado Apesteguia, quien ha insistido en que el redactado aprobado "no contempla la previsión" anunciada por el propio Ejecutivo autonómico. A su juicio, la nueva regulación permitirá que haya docentes y profesores "que no entiendan a sus alumnos, que no entiendan la documentación del centro, que no entiendan la plataforma del sistema educativo". En este sentido, ha advertido de que la medida afectará directamente al funcionamiento ordinario de los centros educativos y al modelo lingüístico escolar.

El portavoz de Més ha señalado que el problema de cobertura de plazas docentes no está relacionado con el catalán, sino con las condiciones materiales y económicas que afrontan muchos profesores en las islas. Según ha defendido, las dificultades para cubrir determinadas especialidades responden sobre todo al elevado coste de la vivienda y a los salarios del sector, especialmente en Ibiza y Formentera. "La dificultad para cubrir las plazas docentes no tiene nada que ver con una cuestión lingüística", ha asegurado, vinculando directamente la falta de profesionales con la imposibilidad de asumir el coste de vida en Baleares.

Hasta 185 especialidades

Apesteguia ha recordado además que para el curso 2025-2026 la conselleria de Educación llegó a catalogar hasta 185 especialidades como de difícil cobertura, y ha advertido de que la nueva figura de "muy difícil cobertura" podría ampliar todavía más el alcance de la excepción lingüística. A su juicio, esto supondrá "la entrada y consolidación de decenas o centenares de docentes" que no conocerán el catalán y sobre los que, según denuncia, ya no existirá ningún mecanismo para obligarles a adquirir posteriormente esa competencia.

El líder ecosoberanista ha defendido que los docentes no solo transmiten conocimientos académicos, sino que también ejercen como "referentes lingüísticos" dentro de las aulas. Por ello, considera especialmente grave que se permita acceder a la función pública educativa sin garantizar la comprensión y uso del catalán. "Los maestros y profesores, independientemente de la materia que impartan, son referentes lingüísticos", ha señalado, remarcando que el aprendizaje y la transmisión de la lengua forman parte esencial del sistema educativo balear.

En su intervención, Apesteguia vinculó directamente esta modificación legislativa con las políticas impulsadas por el expresidente balear José Ramón Bauzá y acusó al PP de recuperar el "bautzanisme". "Están haciendo bautzanismo de la más baja calaña", afirmó, sosteniendo que el Govern está aprovechando las dificultades económicas de los docentes para "castellanizar la educación". Según denunció, el Ejecutivo autonómico utiliza el problema real de acceso a la vivienda y de precariedad salarial para introducir una modificación ideológica en el sistema educativo balear.

"Peores que todas las medidas"

El dirigente de Més aseguró incluso que las medidas aprobadas ahora son "peores que todas las medidas educativas" impulsadas durante la etapa de Bauzá. En este sentido, acusó al PP de actuar de manera coordinada con Vox y de mantener una estrategia sistemática contra la lengua catalana. "Están castellanizando de forma irreversible la educación en Baleares", afirmó, antes de reprochar a populares y Vox que mantengan una supuesta escenificación de diferencias cuando, según dijo, coinciden en lo esencial.

Apesteguia también criticó el procedimiento parlamentario utilizado para introducir las modificaciones. Según explicó, cuatro enmiendas de Vox fueron aprobadas únicamente con los votos del PP durante la fase de comisión parlamentaria, lo que permitió incorporarlas directamente al proyecto legislativo. El portavoz ecosoberanista sostuvo que el conseller d’Educació, Antoni Vera, trató de "vender una milonga" al asegurar públicamente que los docentes afectados no obtendrían plaza definitiva hasta acreditar el catalán. "Es mentira", insistió Apesteguia, quien considera que el Govern ha incumplido deliberadamente lo anunciado.

Pese a ello, Més per Mallorca asume que el margen parlamentario para revertir la situación es ya muy reducido. La formación únicamente confía en poder votar en contra de la disposición incorporada al texto definitivo e intentar frenar su aprobación en el pleno. Aun así, Apesteguia ya ha anunciado futuras acciones judiciales y constitucionales si la reforma acaba entrando en vigor.

En concreto, el portavoz ecosoberanista ha avanzado que Més presentará un recurso de inconstitucionalidad y también explorará otras vías jurídicas por considerar que la reforma vulnera derechos lingüísticos básicos de los alumnos. Según sostuvo, el nuevo redactado "vulnera los derechos de los niños y los jóvenes" y contradice principios recogidos en el Estatut d’Autonomia balear.

Apesteguia terminó su comparecencia acusando al PP de haber "vendido muy barata" su posición histórica respecto a la lengua catalana para garantizar la estabilidad parlamentaria de la legislatura. También ironizó sobre la relación entre populares y Vox, asegurando que ambos partidos deberían presentarse conjuntamente a las elecciones. "Que digan claramente que están de acuerdo en castellanizar nuestras escuelas e institutos", concluyó.