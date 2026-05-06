Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles

El tiempo en Mallorca estará marcado este miércolrs por la inestabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo por lluvias intensas en el interior y el sur de la isla entre las 12.00 y las 17.59 horas.

Según la Aemet, las precipitaciones podrían dejar acumulados superiores a 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora, especialmente durante la tarde, cuando los chubascos pueden ser fuertes y venir acompañados de tormenta.

La jornada ha arrancado con un ambiente relativamente tranquilo, con predominio de cielo poco nuboso, aunque la situación irá cambiando con el paso de las horas. La previsión oficial apunta a la formación de nubes de evolución diurna, que serán las responsables de los chubascos dispersos previstos en Mallorca.

La tarde, el momento clave

El tramo más delicado llegará a partir del mediodía. La Aemet sitúa el aviso amarillo entre las 12.00 y las 17.59 horas, coincidiendo con las horas en las que los chubascos podrían ganar intensidad en el interior y sur de Mallorca.

Aunque el aviso amarillo no implica un riesgo extremo, sí advierte de fenómenos meteorológicos que pueden complicar actividades al aire libre, desplazamientos o zonas donde el agua se acumule con rapidez.

Brumas por la mañana y tormentas por la tarde

La previsión para este miércoles incluye también brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla a primera hora. Después, el cielo poco nuboso dará paso a nubosidad de evolución, con chubascos dispersos que podrían descargar con fuerza por la tarde.

Las temperaturas nocturnas bajarán, mientras que las diurnas se mantendrán con pocos cambios. En el conjunto de Baleares, AEMET prevé mínimas de entre 9 y 15 grados y máximas de entre 21 y 24 grados.

El viento soplará flojo del noreste, con brisas costeras, y girará durante la tarde a este.

El tiempo no da tregua: qué pasará el jueves y el viernes

La inestabilidad continuará durante los próximos días. Para el jueves, la Aemet prevé en la isla intervalos nubosos que aumentarán a cielo nuboso o cubierto por la mañana, con chubascos que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento soplará del este, flojo con intervalos de moderado.

Noticias relacionadas

El viernes, la isla tendrá cielo nuboso o cubierto, sin descartar alguna precipitación débil acompañada de barro, aunque la nubosidad tenderá a disminuir por la noche. Las temperaturas seguirán sin grandes variaciones.