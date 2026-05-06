Detenido por retener a su pareja y no dejarla salir de casa en Palma

La Policía Local de Palma arrestó el pasado lunes por la tarde a un hombre de 67 años por coacciones en el ámbito familiar por presuntamente retener a su pareja y no dejarla salir de casa en las inmediaciones de Cas Capiscol.

El sospechoso se negó a abrir la puerta de su vivienda ante la presencia de los agentes, por lo que fue necesario que se movilizaran los bomberos, quienes intervinieron poco después y procedieron a aperturar la puerta del domicilio.

Los hechos ocurrieron pasadas las siete de la tarde del lunes cuando la Policía Local de Palma recibió un aviso de un posible episodio de violencia de género en la calle Cotlliure, entre los barrios de Cas Capiscol y Camp Redó.

Según las primeras informaciones, una persona estaba lanzando objetos desde un domicilio a la vía pública. Se trataba de un hombre que estaba muy alterado y supuestamente tenía encerrada a su mujer, de unos 50 años, a la que no dejaba salir de casa.

Patrullas policiales

Rápidamente, acudieron al lugar las patrullas de la UII y de la USEI de la Policía Local. Los agentes intervinientes intentaron que el sospechoso colaborara con ellos y depusiera su actitud, pero el morador hizo caso omiso a sus indicaciones y se negó a abrir la puerta del domicilio.

Ante la falta de cooperación, los investigadores tuvieron que avisar a los Bomberos de Palma para que se movilizaran y se personaran en el edificio.

Poco después, los bomberos consiguieron abrir la puerta de la casa y así lograron acceder los agentes al piso. Una vez en el interior de la vivienda, los funcionarios policiales redujeron al hombre, que se encontraba exaltado, y procedieron a detenerle tras utilizar la mínima fuerza imprescindible.

El arrestado es un ciudadano español de 67 años al que inicialmente se le imputó unas presuntas coacciones en el ámbito familiar por tener retenida a su pareja y no dejarla salir del domicilio. Una vez fue reducido y detenido por los agentes, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales para que se le tomara declaración sobre los hechos ocurridos en la calle Cotlliure de Palma.