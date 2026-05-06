El Correllengua Agermanat concluye en l’Alguer tras parar por Mallorca: próximo destino Bruselas

El Correllengua Agermanat ha concluido este martes por la noche en l’Alguer, en Cerdeña, después de 17 días de recorrido por los territorios de habla catalana. La iniciativa, que arrancó el 19 de abril en Prada de Conflent, ha movilizado a más de 180.000 personas, ha recorrido 1.500 kilómetros y ha pasado por más de 500 municipios, con una etapa destacada en Mallorca que culminó en la plaza de España de Palma.

La llama, encendida el pasado 19 de abril en la tumba de Pompeu Fabra, en Prada de Conflent, ha atravesado durante 17 días los diferentes territorios de habla catalana hasta llegar este martes por la noche a la ciudad sarda catalanohablante.

Según la organización, más de 180.000 personas han participado en los actos celebrados durante el recorrido, que ha sumado 1.500 kilómetros, más de 500 municipios y más de 80 paradas. Además, unos 30.000 portadores se han relevado para trasladar la llama a lo largo de la ruta.

La carrera de relevos ha querido reivindicar la necesidad de impulsar políticas lingüísticas coordinadas entre los territorios que comparten la lengua catalana, con el objetivo de garantizar su uso social y su futuro más allá de las fronteras administrativas.

Miles de personas recibieron la llama en Palma

La llama llegó a Mallorca procedente de Menorca el pasado sábado 2 de mayo. Al día siguiente el Correllengua llegó a Palma como cierre de la etapa mallorquina después de atravesar la isla en una jornada marcada por la lluvia y el mal tiempo.

Miles de personas se concentraron en la plaza de España, junto a la estatua del rey Jaume I, para recibir la llama en un acto organizado por Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear.

Durante el acto, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, afirmó que el Correllengua Agermanat es “un grito colectivo que dice que nuestra lengua está viva y que tiene futuro porque hay generaciones dispuestas a hacerla suya”. La jornada terminó con la plaza cantando La Balanguera.

Miles de personas llenan Palma en defensa del catalán / Manu Mielniezuk

Barcelona, València y l’Alguer, otros puntos clave del recorrido

Antes de llegar a Mallorca, el Correllengua Agermanat había celebrado algunos de sus actos más multitudinarios en Barcelona y València. En la capital catalana, el 22 de abril, decenas de miles de personas participaron en el acto central del Principat en la plaza Comercial del Born, con la participación de unas cincuenta entidades.

En València, la llama llegó el 25 de abril coincidiendo con la Diada del Vint-i-cinc d’Abril y con la manifestación organizada por Acció Cultural del País Valencià. La jornada culminó con un concierto de La Gossa Sorda en Picassent, en su regreso a los escenarios diez años después, ante unas 15.000 personas.

La clausura se celebró este martes por la noche en l’Alguer, coincidiendo con la fiesta de Sant Joan de la Porta Llatina. Con este acto, la llama cerró un recorrido que ha unido por primera vez en una misma carrera de relevos la Catalunya del Nord, el Principat, el País Valencià, las Illes Balears y l’Alguer.

Última etapa, Bruselas

Como epílogo, la llama viajará el próximo 9 de mayo al Parlamento Europeo, en Bruselas, para reclamar la oficialidad del catalán en la Unión Europea.