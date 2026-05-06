Condenado a siete años de cárcel el acusado de asesinar a su pareja en Palma por maltratarla durante quince años

Una magistrada de Palma ha condenado a siete años de prisión a George Virgiliu Teianu, acusado de asesinar a cuchilladas a su pareja de 32 años ante su hija de apenas dos años mientras conducía un coche por Can Pastilla en diciembre de 2024, por maltratarla y menospreciarla de forma habitual antes del crimen, durante los quince años de relación sentimental.

La jueza ha impuesto tres años de cárcel a Teianu por un delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar, otros tres años por amenazas y un año más de prisión por otro delito de malos tratos, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

En concepto de responsabilidad civil, el encausado, un ciudadano rumano de 41 años con múltiples antecedentes violentos, deberá indemnizar a los herederos de la víctima, Rosario Díaz Jiménez, conocida como Chari, con 15.000 euros.

La durísima sentencia, que aún no es firme, tiene en cuenta la gravedad de los hechos perpetrados contra Rosario, “quien se vio durante quince años sometida a vejaciones, golpes, amenazas e insultos de quien debería haber protegido a su pareja y madre de sus dos hijas y, en vez de eso, la sometió a control y violencia de forma continua, ocasionando un clima de terror y dominación que le impedía incluso denunciar”.

La perjudicada “se veía compelida no solamente a pedir dinero y pedir permiso para realizar actos habituales de su vida cotidiana, sino también fue aislada por parte del acusado de su familia y amigos”, señala la magistrada, que también destaca la peligrosidad del hombre, con multitud de antecedentes violentos. De hecho, el pasado marzo fue sentenciado a nueve meses de cárcel por quebrantamiento de medida judicial al haber enviado dos cartas desde la prisión, una a su suegra y otra dirigida a sus hijas, pese a tener prohibido comunicarse y acercarse a ellas.

Además, George Teianu se enfrenta a una petición de condena de 27 años de prisión por el brutal crimen del 10 de diciembre de 2024 en Can Pastilla, que será juzgado por un jurado popular.

Esta nueva sentencia condena al sospechoso por maltratar a su pareja y amenazarla de muerte el pasado 1 de noviembre de 2024, un mes antes del asesinato de violencia machista. “El acusado llamó en reiteradas ocasiones a Rosario y como no le cogía el teléfono decidió llamar a la hermana de esta, que le cogió el teléfono y a la que expresó la amenaza dirigida a la vida de su hermana. Resultó de tan intensidad que precisó que Rosario, para tratar de tranquilizar a su hermana, dijera que no mataría a la madre de sus hijas. Sin embargo, en la denuncia se afirma claramente que si no se le colocaba la pulsera iba a ir a por ella cien por cien”, resalta la magistrada.

La sentencia fija una indemnización de 15.000 euros por las lesiones sufridas, el daño moral padecido y el impacto personal que tuvo la mujer. “A ello se añade el terror psicológico ocasionado en la víctima que llevó a denunciar hechos que había aceptado durante quince años. El desgaste, la falta de autonomía, degradación, atentados a la dignidad, integridad corporal y moral sufridos por Rosario Díaz durante quince años por parte del acusado merecen sin duda la indemnización de 15.000 euros solicitada por la acusación particular”, reconoce la jueza, dando la razón al abogado de la familia de la perjudicada, Carlos Portalo.

“Quince fueron los años de relación que mantuvieron el acusado y Rosario, por lo que resulta incluso insuficiente establecer la cantidad de mil euros por cada año de duración de la relación, en la que la perjudicada tuvo que ver su identidad y dignidad reducida a la mínima expresión”, abunda la sentencia.

Testigos y policías

La resolución tiene en cuenta las declaraciones de los testigos en el juicio, de los agentes que corroboraron el temor que sentía la mujer y también la propia denuncia de Rosario. “Se ha determinado la existencia tanto de golpes, palizas, empujones, como de amenazas, que la forzaba a pedir dinero, aislamiento de amigos y familia, actos que atentaban a su integridad como escupirla a diario. Rosario era controlada en todas las esferas de su vida, inclusive teniendo que pedir permiso para actos cotidianos como ir al baño, lo que menoscababa diariamente su integridad y dignidad, además tenía que esconder dinero para poder alimentar a sus hijas. Ello ocasionaba un ambiente de terror y dominación en la casa, que hacía que se viera la víctima sometida al control y órdenes del acusado”, apunta la sentencia.

Según se declara probado, George Teianu, al menos desde 2009, desde el inicio de la relación sentimental, impuso sobre ella una situación de dominación con frecuentes actos de violencia física y psíquica, menospreciándola de forma constante, controlándola y humillándola a diario escupiéndola en la cara. La golpeaba, le daba patadas, empujones y tirones de cabello y ella no acudía al médico.

El 1 de noviembre de 2024 ambos discutieron en el domicilio que compartían en s’Arenal de Llucmajor, en presencia de una hija menor de edad, y él la amenazó. “Yo me iré preso pero a ti te mato”, le dijo. También la zarandeó, le dio un puñetazo en la espalda y patadas en las piernas. Ella sufrió lesiones que tardaron cuatro días en curar. Al día siguiente, un juzgado acordó una orden de protección y la colocación de una pulsera antimaltrato. Un mes después, la mujer fue asesinada.