El Colegio Sant Josep Obrer acerca la lectura y el teatro a los niños ingresados en Son Llàtzer: “Queremos que los más pequeños puedan vivir aventuras”

El Colegio Sant Josep Obrer y el Hospital Universitario Son Llàtzer han puesto en marcha una colaboración educativa y solidaria para facilitar la estancia de los niños hospitalizados, que consiste en acercar la lectura a través de la escritura creativa a los menores ingresados. Esta mañana ha tenido lugar esta iniciativa, bajo el nombre de SJO Cuenta, con la entrega de los ejemplares creados por alumnos del centro, bajo el título ‘Cuentos que suman latidos’.

La propuesta nace desde el área de Lengua Castellana del colegio y ha implicado a dos grupos de 3º de ESO. Por otra parte, el proyecto incluye que, durante los días 7, 12 y 14 de mayo, grupos de unos 15 alumnos del colegio visitarán el hospital para representar sesiones de cuentacuentos teatralizados dirigidas a los pacientes pediátricos y sus familias. Cada jornada contará con tres historias distintas interpretadas por los propios estudiantes, mediante la representación de estas en pequeñas compañías teatrales.

La supervisora de Urgencias de Pediatría del Hospital Son Llàtzer, Beatriz Riera, ha explicado que la propuesta “surgió cuando el colegio contactó con el hospital para donar los cuentos y representar las historias ante los menores ingresados”. Asimismo, ha destacado que “para los pacientes es un momento de ocio y de evadirse un poco de su patología”, porque, con esta actividad, el hospital pretende reducir el miedo y la ansiedad que sufren los niños y también sus familiares.

Además, el hospital ha ofrecido a los estudiantes del centro una ruta por las instalaciones “para acercarles a las diferentes salidas profesionales del ámbito sanitario”. Del mismo modo, Riera ha confirmado que tienen la intención de “dar continuidad al proyecto durante el próximo curso escolar”.

Alumnos del colegio Sant Josep Obrer representan un cuentro a los niños hospitalizados de Son Llàtzer /

Lectura y teatro en Son Llàtzer

Por su parte, la profesora de Lengua Castellana del Colegio Sant Josep Obrer, Elena Bestard, espera que esta actividad pueda entretener a los niños ingresados para que "puedan vivir aventuras”, mediante el fomento de “la lectura y la escritura creativa”. Asimismo, afirma que el teatro se ha convertido “en una herramienta fundamental para acercar las historias a los menores hospitalizados” y hacerlas más cercanas y dinámicas.

Finalmente, la maestra ha aclarado que, aunque la iniciativa “solo se está desarrollando en Son Llàtzer”, no descartan ampliar el proyecto en el futuro. De hecho, ha añadido que “nos encantaría ir también a Son Espases, pero de momento no tenemos alianza con ellos”.

Día Mundial de Higiene de Manos

Aparte de esta iniciativa teatral, hoy se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos, por lo que el Hospital ha instalado una mesa informativa dirigida a los profesionales del centro para recordar cómo realizar un correcto lavado de manos. El objetivo es reforzar el aprendizaje de esta práctica rutinaria, la cual consideran “necesaria” para prevenir enfermedades y proteger la salud de las personas.