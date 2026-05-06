Así es Bellver College: El colegio británico de Mallorca con excelentes resultados
Vincent Déperrois, director de Bellver College, repasa en esta entrevista la historia del colegio y sus objetivos de futuro
El 95% de los alumnos de Bellver College accede a estudios universitarios
El centro educativo destaca por su programa de autoconocimiento, su acompañamiento humano y académico.
Este curso escolar, Bellver College celebra su 75º aniversario. Lo hace con energías renovadas, tras el cambiado de propiedad durante el verano pasado. Nos hemos entrevistado con Vincent Déperrois, director del centro, para hablar tanto de la historia del colegio como de su futuro
-Bellver College celebra su 75º aniversario, lo que lo hace el colegio británico privado más antiguo de España. ¿A qué cree que se debe su longevidad?
-Desde un principio, Bellver College ha apostado por el rigor académico y el trato personal hacia las personas que forman su comunidad, que sean los alumnos, los padres o los miembros del equipo docente. Gozamos de unos resultados académicos excelentes, con el 95% de nuestros estudiantes accediendo directamente a los estudios universitarios. También, siempre hemos advocado por la cercanía con nuestras familias. De ahí que nuestras clases tengan un límite de 15 alumnos por curso, permitiendo no solo una atención más personalizada en el aula, sino también una colaboración más estrecha con los padres.
Acompañamiento académico y persponal
-¿En qué destaca el centro de los demás colegios internacionales de la isla?
-En primer lugar, Bellver College destaca por su enfoque holístico hacia el alumno. Si bien somos un centro educativo con un largo historial de resultados académicos altos, creemos que nuestro acompañamiento hacia el alumno no debe ser solo eso: académico. También es importante acompañar a nuestros jóvenes a un nivel más humano, más personal. Por eso, hace ya 8 años, implantamos un programa de autoconocimiento e inteligencia emocional, para poder equipar a nuestros alumnos con las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo en cambio continuo.
Acceso a las mejores universidades
-¿A qué suelen dedicarse sus estudiantes, una vez haberse graduado, a los 18 años de edad?
-Como mencionamos antes, el 95% de nuestros alumnos acceden de forma directa a los estudios universitarios, tanto en España como al extranjero. De hecho, el 50% de ellos eligen quedarse en España, mientras un 40% obtienen plazas en universidades del Reino Unido, Irlanda o Países Bajos. Muchos enfocan sus estudios hacia el mundo empresarial, por ejemplo la gestión de empresas, o hacia estudios científicos, como medicina, astrofísica o ciencias naturales.
Entorno educativo inclusivo y familiar
-El verano pasado, Bellver College fue adquirido por un grupo de empresarios locales. ¿En qué ha afectado eso al centro?
-Es verdad que el centro cambió de propiedad por segunda vez en su historia, y lo hizo con mucha ilusión y nuevas energías. Si bien la educación que ofrecemos sigue siendo la misma, una educación basada en valores y en el esfuerzo, el colegio está trabajando duro para ofrecer un entorno educativo aún más inclusivo y más familiar. Al tener un límite de 15 alumnos por línea, la atención hacia el estudiante se ve incrementada. Eso es el secreto de nuestro éxito: tener el tiempo de conocer y apoyar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad para que consigan crecer tanto a nivel académico como personal, y entren en el mundo adulto con unas bases sólidas y unos valores firmes.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo
- Miles de personas llenan la Plaza de España de Palma en defensa del catalán
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO