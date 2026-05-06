Así es Bellver College: El colegio británico de Mallorca con excelentes resultados

Este curso escolar, Bellver College celebra su 75º aniversario. Lo hace con energías renovadas, tras el cambiado de propiedad durante el verano pasado. Nos hemos entrevistado con Vincent Déperrois, director del centro, para hablar tanto de la historia del colegio como de su futuro

-Bellver College celebra su 75º aniversario, lo que lo hace el colegio británico privado más antiguo de España. ¿A qué cree que se debe su longevidad?

-Desde un principio, Bellver College ha apostado por el rigor académico y el trato personal hacia las personas que forman su comunidad, que sean los alumnos, los padres o los miembros del equipo docente. Gozamos de unos resultados académicos excelentes, con el 95% de nuestros estudiantes accediendo directamente a los estudios universitarios. También, siempre hemos advocado por la cercanía con nuestras familias. De ahí que nuestras clases tengan un límite de 15 alumnos por curso, permitiendo no solo una atención más personalizada en el aula, sino también una colaboración más estrecha con los padres.

Bellver College ofrece una educación basada en valores y en el esfuerzo. / .

Acompañamiento académico y persponal

-¿En qué destaca el centro de los demás colegios internacionales de la isla?

-En primer lugar, Bellver College destaca por su enfoque holístico hacia el alumno. Si bien somos un centro educativo con un largo historial de resultados académicos altos, creemos que nuestro acompañamiento hacia el alumno no debe ser solo eso: académico. También es importante acompañar a nuestros jóvenes a un nivel más humano, más personal. Por eso, hace ya 8 años, implantamos un programa de autoconocimiento e inteligencia emocional, para poder equipar a nuestros alumnos con las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo en cambio continuo.

Acceso a las mejores universidades

-¿A qué suelen dedicarse sus estudiantes, una vez haberse graduado, a los 18 años de edad?

-Como mencionamos antes, el 95% de nuestros alumnos acceden de forma directa a los estudios universitarios, tanto en España como al extranjero. De hecho, el 50% de ellos eligen quedarse en España, mientras un 40% obtienen plazas en universidades del Reino Unido, Irlanda o Países Bajos. Muchos enfocan sus estudios hacia el mundo empresarial, por ejemplo la gestión de empresas, o hacia estudios científicos, como medicina, astrofísica o ciencias naturales.

Bellver College destaca por su enfoque holístico hacia el alumno. / .

Entorno educativo inclusivo y familiar

-El verano pasado, Bellver College fue adquirido por un grupo de empresarios locales. ¿En qué ha afectado eso al centro?

-Es verdad que el centro cambió de propiedad por segunda vez en su historia, y lo hizo con mucha ilusión y nuevas energías. Si bien la educación que ofrecemos sigue siendo la misma, una educación basada en valores y en el esfuerzo, el colegio está trabajando duro para ofrecer un entorno educativo aún más inclusivo y más familiar. Al tener un límite de 15 alumnos por línea, la atención hacia el estudiante se ve incrementada. Eso es el secreto de nuestro éxito: tener el tiempo de conocer y apoyar a cada uno de los miembros de nuestra comunidad para que consigan crecer tanto a nivel académico como personal, y entren en el mundo adulto con unas bases sólidas y unos valores firmes.