Bestard niega haber usado con fines personales dos coches oficiales del Consell de Mallorca: "Lo que hago es trabajar"

"No he usado en ningun momento los coches de forma particular, sino para trabajar". Con estas palabras, el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, niega haber hecho uso privado de dos vehículos de su departamento durante los últimos meses. El dirigente de Vox asegura que lo único que hace "es trabajar" y rechaza de plano las informaciones publicadas durante los últimos días que apuntaban a que durante el último año ha venido haciendo un mal uso de los recursos públicos de la institución insular, en este cado dos vehículos de su departamento, el de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes.

Bestard ha respondido a las preguntas de los medios durante la presentación del nuevo programa de actividades para jóvenes 'Viu en jove!', un acto celebrado esta tarde en la Playa de Palma. El vicepresidente, con un tono calmado y seguro, ha repetido los argumentos que usó el pasado lunes la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, al pronunciarse sobre el caso: "Lo que hago es trabajar, siempre, estoy todo el día; desde por la mañana hasta por la tarde", ha dicho Bestard.

Si bien el dirigente de Vox, que ha estado acompañado por Cañadas pese a tratarse de un acto del Consell, ha reconocido haber usado coches de su departamento, ha querido dejar claro que nunca lo hizo "con carácter personal", sino "con carácter de trabajar".

Sobre las rotulaciones de los dos vehículos los cuales se le acusa de haber usado de forma privada, Bestard ha negado haber retirado la rotulación de los mismos y ha querido explicar que, en ambos casos, los coches no llevaban incorporadas imágenes corporativas ni del Consell ni de su departamento: "Las rotulaciones no las llevaban. Teníamos unas que van montadas, las cuales íbamos poniendo y quitando". "Eso sí que es así", ha rematado el vicepresidente y conseller insular.

Preguntado también sobre el encuentro con el presidente insular Llorenç Galmés, que citó a Bestard en su despacho el pasado lunes, el dirigente de Vox lo ha definido como "muy normal" y ha reconocido que ambos acordaron durante la reunión que mañana diese las explicaciones pertinentes a los grupos políticos durante al Comisión de Transparencia en la que comparecerá de forma extraordinaria. "Hablamos y nada más. Mañana daremos las explicaciones que tengamos que dar, por eso pedí personalmente ir a esta comisión. Les explicaré lo que hay a la oposición".

Una investigación abierta

Aunque Bestard haya decidido mañana dar su versión en el Consell, la institución insular mantiene abierta una investigación interna en la que los servicios jurídicos están estudiando las posibles consecuencias a las que puede enfrentarse el político en un futuro próximo, pues el reglamento interno no contempla sanciones directas para estos casos.

El comportamiento de Bestard en relación a los vehículos de su departamento no sentó bien en la planta noble del Consell. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, citó a su socio de gobierno y vicepresidente en su despacho para exigirle explicaciones, trasladarle su descontento por el asunto y dejarle claro la importancia de garantizar un buen uso de los coches del Consell.

Según fuentes internas cercanas al presidente, éste le exigió a Bestard entregar una relación por escrito de los viajes que ha realizado estos últimos meses con los coches de la institución insular y, además, le dio órdenes para que volviera a rotular dichos vehículos con las imágenes corporativas correspondientes.

La investigación del Consell tiene dos vertientes: por un lado, se ha pedido al secretario general de la institución insular que elabore un informe jurídico y, por otro, la secretaría técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes -la conselleria que dirige Bestard- también está trabajando en un informe propio sobre el caso.