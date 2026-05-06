¿Dónde es fiesta el 24 de junio? La lista completa de municipios de Mallorca que libran por Sant Joan
El 24 de junio no es un festivo autonómico en Baleares para 2026
La llegada del verano en Mallorca está intrínsecamente ligada a la mágica noche de Sant Joan. Sin embargo, aunque la festividad se celebra en toda la isla con las tradicionales hogueras y cenas a la fresca, el día 24 de junio no es festivo en todos los municipios. Para el año 2026, el calendario laboral ya define qué localidades disfrutarán de este día no laborable como parte de sus dos fiestas locales anuales.
A continuación, detallamos la lista oficial de los municipios que han marcado el miércoles 24 de junio de 2026 como festivo en su calendario.
Municipios de Mallorca con festivo el 24 de junio
Según los datos oficiales del Govern y las resoluciones de los distintos ayuntamientos, el día de San Juan Bautista será festivo local en las siguientes localidades:
- Palma
- Calvià (excepto en el núcleo de Es Capdellà)
- Alaró
- Deià
- Mancor de la Vall
- Muro
- Porreres
- Sant Joan
- Son Servera
Otros núcleos y pedanías con festivo
Además de los municipios principales, algunos núcleos poblacionales específicos también marcan esta fecha en rojo:
- En Santanyí, núcleos como Calonge y Cala d’Or suelen celebrar Sant Joan como festivo local, según la organización de sus fiestas por núcleos.
Planifica tu calendario laboral en Mallorca
Es importante recordar que el 24 de junio no es un festivo autonómico en Baleares para 2026, por lo que en el resto de municipios de la isla la jornada será laborable a efectos prácticos. Si trabajas en un municipio donde es festivo, pero resides en otro donde no lo es (o viceversa), te recomendamos consultar con tu empresa cómo afecta a tu jornada.
Los próximos festivos, contemplados en calendario laboral de Mallorca 2026, serán:
- 15 de agosto (Asunción de la Virgen)
- 12 de octubre (Día de la Fiesta Nacional de España)
- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)
- 25 de diciembre (día de Navidad)
- 26 de diciembre (Segunda Fiesta de Navidad)
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