Casi 10.000 personas participaron como voluntarios en proyectos sociales en Baleares

Ser voluntario supone comprometerse para implicarse en un proyecto, sobre todo social, para ayudar a las personas que más lo necesiten, sin recibir nada a cambio. Desde hace 20 años Baleares cuenta con la llamada Plataforma de Voluntariado. Fue un proyecto que unió a 14 entidades, pero que con los años ha ido aglutinando hasta 56 asociaciones distintas.

Las responsables de esta plataforma han presentado los resultados de la memoria del año pasado, que detalla que casi 10.000 personas participaron como voluntarios en más de 150 programas impulsados por 55 entidades. La directora técnica de dicha plataforma, Marga Gayá, ha detallado que la labor de los voluntarios es muy diversa, pero tiene en común que siempre se ayuda a las personas que más lo necesitan. Así, por ejemplo estos voluntarios colaboran en diversos proyectos, como son los programas contra la soledad, la protección del medio ambiente, la promoción cultural o deportiva, o el acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.

Gayà afirmó que en estos 20 años de trabajo la plataforma ha ido creciendo, integrando a más unas entidades, si bien hay otras asociaciones que no han querido participar, por diferentes circunstancias, en este proyecto de ayuda que se desarrolla en las cuatro islas.

El análisis de los resultados del trabajo desarrollado demuestra que el tejido de las asociaciones de ayuda es muy diverso. Así, un 29% de las entidades tienen menos de 20 personas voluntarias; un 47% entre 20 y 100 y, por último, un 24% supera este centenar de colaboradores.

Uno de los servicios que presta la plataforma es el de orientar y apoyar. Son muchas las personas que se interesan por colaborar en algún proyecto. El año pasado la plataforma derivó a 743 personas hacia diversos programas. También se cuenta con una línea telefónica 900 de atención, que el año pasado gestionó 304 llamadas, a lo que hay que sumar las otras 11 consultas vía whatsapp.

Para sensibilizar del trabajo que realizan los voluntarios el año pasado se realizaron 18 sesiones en centros educativos de Baleares, a las que asistieron 362 alumnos.

La directora de la plataforma detalló también la labor de formación que se desarrolla durante todo el año. Así, en 2025 se desarrollaron 25 jornadas de formación básica, con la intervención de 161 personas. Además, 60 responsables de diferentes entidades han realizado cursos de formación sobre la gestión de estas asociaciones, así como la resolución de conflictos o la aplicación de las herramientas de la inteligencia artificial.

Por su parte, la presidenta de la Plataforma de Voluntarios de Baleares, Ana Belén Velasco, ha destacado el trabajo de calidad que se está realizando, junto a la tarea pedagógica para demostrar las ventajas de participar como voluntario en los proyectos que realizan las entidades colaboradoras.

Si bien este año se cumplen 20 años, el trabajo de la plataforma continúa y, según explicó Velasco, en los próximos años se enfrenta a tres grandes retos. Se está trabajando para adaptarse a las nuevas formas de participación que sean más flexibles, se pretende fomentar el voluntariado entre las personas jóvenes y se quiere mejorar la respuesta ante emergencias o cambios climáticos, mediante la planificación y la coordinación.

En la presentación de los resultados se ha anunciado que de los días 18 a 23 de este mes de mayo se celebrará la III semana del voluntariado. Serán unas jornadas donde se celebrarán varios actos conmemorativos bajo el lema “20 años en red”, que incluirán diversas actividades que están abiertas a los ciudadanos. Serán actos donde se reconocerá el trabajo que realizan los voluntarios de Baleares.

Noticias relacionadas

Las dos responsables de esta plataforma coincidieron en que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero se mostraron muy satisfechas por los resultados conseguidos en estos últimos 20 años. Lanzaron el mensaje de que lo importante es que la persona tenga muy claro que quiere actuar de voluntario y debe elegir el proyecto en el que va a colaborar.