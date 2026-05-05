El TSJB rechaza que el Consell indemnice con 18,4 millones por proteger es Guix de Escorca

El Consell de Mallorca no tendrá que indemnizar con 18,4 millones de euros a la empresa constructora que obtuvo una licencia de obras para construir 105 viviendas en el terreno de es Guix, en Escorca, en plena Serra de Tramuntana.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado la demanda de responsabilidad patrimonial que presentó la sociedad Urnova, propietaria de la licencia urbanísticas, que demandó al Consell de Mallorca reclamándole la millonaria indemnización por el daño emergente causado por la anulación del permiso de construcción, más el lucro cesante al no poder llevar a cabo la construcción del centenar de viviendas. Los jueces avalan que el Consell de Mallorca, dentro de su responsabilidad para gestionar la política urbanística de Mallorca, anulara la licencia municipal, entre otras cosas porque el terreno donde se iban a asentar las viviendas carecía de servicios públicos. No había agua, ni alcantarilla, sino únicamente aceras en algunos solares, pero no en todos. Estos servicios los debía desarrollar el Ayuntamiento de Escorca, que fue el que dio la licencia, pero en realidad nunca los hizo.

Esta empresa constructora, en realidad, no era la propietaria de los terrenos urbanos de es Guix, sino que únicamente había firmado una opción de compra para adquirir los solares. Además de la firma principal también se compraron varios solares más para desarrollar el proyecto. La constructora, ante las dificultades para desarrollar el proyecto, renunció a la opción de compra y optó por exigir a la administración, en este caso el Consell de Mallorca, una millonaria indemnización económica al abortarse el proyecto para construir el centenar de viviendas.

La polémica sobre el solar de es Guix es ya muy antigua y en su momento enfrentó al ayuntamiento de Escorca con el Consell de Mallorca.

Esta licencia de obras fue aprobada por el consistorio de Escorca en el año 2003. El solar tenía la calificación de suelo urbano. Se aprobó la licencia, a pesar de que sobre el terreno no se había instalado ningún servicio público. Años más tarde, el Consell de Mallorca, bajo el mandato del Pacte de Progrés, adoptó una doble medida. Por una parte, anulaba la licencia urbanística aprobada por el Ayuntamiento y, por otra, dictaba una norma específica que protegía este terreno de la Serra de Tramuntana. Esta decisión de protección se aprobó en el año 2010, bajo la excusa de que se trataba de unos solares con una gran riqueza medio ambiental y, además, se cuestionaba el fuerte impacto que supondría esta construcción en esta área especialmente protegida como es la Serra de Tramuntana.

Los jueces consideran que, ante el estado del solar, la licencia urbanística que autorizaba la construcción de esta urbanización, con independencia de la calificación del suelo, nunca debió otorgarse. Por lo tanto, el tribunal lo que hace es respaldar la decisión del Consell de Mallorca, al que aplaude por haber tomado todas estas decisiones que suponían proteger el paisaje y la riqueza de la Serra de Tramuntana.

Aunque el tribunal rechaza el grueso de la demanda, que ya había sido desestimada en primera instancia, recomienda a la constructora que demande al ayuntamiento de Escorca y solicite una indemnización por los posibles daños que ha sufrido al no poder construir a pesar de que disponía de una licencia municipal. La sentencia sitúa la responsabilidad al no poder desarrollar el proyecto urbanístico únicamente en la actuación del Consistorio de Escorca.

El tribunal recuerda que no se pueden utilizar unas obras ilegales, como fueron la construcción de las aceras en determinados solares, para justificar después el desarrollo de una urbanización.

Los jueces sí reconocen a la empresa su derecho a ser indemnizados por la situación de la denominada zona extensiva A, que también se encuentra en es Guix. Estos terrenos fueron adquiridos para ampliar la zona urbanizable. El tribunal no cuantifica la indemnización que podría recibir la constructora, pero pide que se valoren los daños.

Los tribunales han dictado ya varias sentencias sobre este polémico terreno de Escorca y en todas ellas se justifica la protección acordada por la institución insular