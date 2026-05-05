Récord histórico en Palma: el aeropuerto registra la noche de abril más cálida desde 1954

Mallorca cierra abril con un dato histórico. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el aeropuerto de Palma registró el pasado día 30 una temperatura mínima de 17.6 °C, la más alta jamás anotada en este mes desde que comenzó la serie histórica en 1954.

Este valor supone una anomalía térmica significativa, superando en casi un grado el récord anterior de 16,8 °C, que se había alcanzado en abril de 2020.

Mayo arranca con un cambio de tiempo en Mallorca

Tras ese cierre de abril inusualmente templado, mayo arrancó marcado por la inestabilidad. La Aemet ya ha advertido de que la primera quincena del mes estará marcada por días nubosos y algunas lluvias.

Así, para este martes se esperan intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos que por la tarde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

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La situación empeorará aún más este miércoles, cuando se esperan lluvias intensas, sobre todo en el sur y el interior de la isla. En estas zonas la Aemet activará la alerta amarilla desde el mediodía y hasta las siete de la tarde.