Prohens da por amortizado su pacto con Vox entre críticas a Abascal: "Tendrán que elegir si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha escenificado este martes en el Parlament un giro político importante: dar por amortizado su pacto con Vox y situarse en una lógica de precampaña, marcada por el distanciamiento con sus hasta ahora socios y por una ofensiva discursiva que apunta directamente al liderazgo de Santiago Abascal. En una sesión de control de alto voltaje, la presidenta ha combinado la reivindicación del cumplimiento de los acuerdos con un endurecimiento del tono que dibuja un nuevo escenario de confrontación.

Prohens asegura que "antes de verano" estarán cumplidos todos los compromisos suscritos con Vox para aprobar los presupuestos, un mensaje que, más allá de su contenido técnico, funciona como cierre político de la etapa de colaboración. La presidenta recuerda que ya en noviembre dieron por ejecutado el 90% del acuerdo (39 de los 43 puntos) y atribuye las cuestiones pendientes a medidas que dependen de modificaciones legislativas "en tramitación".

A partir de ahí, el discurso se desplaza del balance a la interpelación. Dirigiéndose a la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, la presidenta del Govern plantea una disyuntiva que suena a ultimátum político: "Tendrán que elegir si continúan avanzando en el cambio votado por los ciudadanos o si continúan bloqueando las ayudas a los payeses, a los pescadores, al comercio, a la industria, a la construcción o a las familias, o las bajadas de impuestos". La presidenta enmarca así a Vox en una posición de potencial bloqueo, trasladándole el coste político de una eventual ruptura.

El momento más significativo ha llegado cuando Prohens ha introducido un elemento de confrontación directa con la dirección nacional de Vox. "Deben elegir si siguen formando parte de la solución o si se mantienen en el bloqueo por órdenes de Bambú", afirma, en alusión a la sede del partido en Madrid. La referencia no es menor: desplaza el conflicto desde el ámbito autonómico al estatal y apunta implícitamente a Santiago Abascal como responsable último de la estrategia de tensión.

Del socio necesario al adversario útil

El movimiento de Prohens sugiere un cambio de fase. Tras una legislatura marcada por la necesidad de apoyos parlamentarios, el Govern empieza a operar como si ese vínculo ya no fuera estructural. La insistencia en que el Ejecutivo "siempre cumple" frente a unos socios que "han roto acuerdos" refuerza esta narrativa: el PP quiere presentarse como garante de estabilidad y traslada a Vox la etiqueta de actor imprevisible. Este reposicionamiento encaja con una lógica preelectoral en la que el desgaste de la alianza se convierte en activo político. Al elevar el tono contra Vox, Prohens busca delimitar espacio propio y reconstruir un relato de centralidad, en un contexto en el que la convivencia parlamentaria se deteriora progresivamente.

El debate sobre el plan piloto de libre elección de lengua vuelve a evidenciar las fricciones. Prohens reafirma el compromiso de que exista al menos un centro por comarca adherido al programa, aunque subraya que la decisión corresponde a los propios centros educativos. Actualmente, según detalla, hay 19 centros incorporados, "que cubren buena parte del territorio".

Sin embargo, la portavoz de Vox denuncia que el sistema educativo balear está "totalmente controlado por Més" y acusa al Govern de no atreverse a modificar un marco que, a su juicio, favorece ese control. "Han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen la educación", afirma, en referencia a la normativa vigente.

Cañadas defiende que el plan de libre elección de lengua es "un paso importante", pero insuficiente, y reclama su extensión efectiva a todo el territorio. Además, recuerda que este compromiso forma parte del acuerdo que da estabilidad al Ejecutivo, reforzando la idea de que Vox considera incumplidas algunas de las bases del pacto.

Ruptura larvada y horizonte electoral

El intercambio de este martes confirma una ruptura larvada que ya se ha ido gestando en los últimos meses. La estrategia de Prohens pasa ahora por cerrar el ciclo del pacto sin asumir el coste de una ruptura formal, trasladando la presión a Vox y situándolo ante la disyuntiva de apoyar o bloquear. Al mismo tiempo, el señalamiento explícito a "órdenes de Bambú" introduce una dimensión nacional que permite al PP balear confrontar con la dirección de Vox y, en particular, con Santiago Abascal, en un momento en el que los equilibrios entre ambos partidos se tensan también en otros territorios. Con los acuerdos prácticamente ejecutados y el tono político en ascenso, el Govern activa ya la maquinaria de la precampaña. El pacto con Vox entra así en una fase de desgaste terminal, mientras el tablero político se reconfigura de cara a la próxima cita electoral, prevista para mayo de 2027.