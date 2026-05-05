PP y Vox eliminan el requisito de catalán en plazas docentes de "difícil cobertura" y eximen de su evaluación a alumnos temporales

El Partido Popular ha respaldado en la ponencia del Proyecto de Ley de Proyectos Estratégicos dos enmiendas de Vox que introducen cambios significativos en el tratamiento del catalán dentro del sistema educativo balear. Las propuestas afectan tanto al acceso a la función pública docente como a la evaluación de la asignatura para determinados alumnos. Ambas enmiendas han sido incorporadas en fase de ponencia y continúa ahora su tramitación parlamentaria antes de la aprobación definitiva.

En primer lugar, la ponencia ha incorporado una modificación de la Ley 1/2022 de Educación de les Illes Balears que flexibiliza el requisito de conocimiento de catalán para los docentes. El nuevo redactado del apartado 2 del artículo 85 establece que "se exceptúa esta exigencia en las especialidades docentes que, a tal efecto, defina el Consejo de Gobierno como de muy difícil cobertura, mediante acuerdo". Esta excepción permitirá que, en aquellas especialidades en las que exista escasez de profesorado, se pueda acceder a plazas sin acreditar el dominio del catalán, siempre que así lo determine el Govern.

Por otra parte, el PP también ha apoyado una enmienda que introduce una nueva disposición adicional en la ley educativa para regular la situación del alumnado desplazado temporalmente. Bajo la denominación de "Medidas de adaptación educativa para alumnado desplazado temporalmente", el texto contempla la posibilidad de eximir temporalmente de la evaluación de catalán a estos estudiantes. En concreto, la enmienda señala que "estas medidas deberán contemplar, cuando resulte necesario para garantizar la adecuada continuidad educativa del alumno y atendiendo a la duración prevista de su estancia, la exención temporal de la evaluación de la asignatura de lengua catalana".

La disposición añade que estas medidas tendrán carácter "individualizado, excepcional y temporal", y que su aplicación deberá atender al interés superior del menor, a su trayectoria educativa previa y a la duración prevista de su estancia en las islas. Estas modificaciones introducen cambios en el régimen lingüístico del sistema educativo y sitúan el debate sobre el uso del catalán en el centro de la discusión política.