La Policía Local de todos los municipios de Mallorca podrá llevar pistolas táser tras el acuerdo de PP y Vox

El Partido Popular y Vox han aprobado en la ponencia del Proyecto de Ley de Proyectos Estratégicos una enmienda que permitirá a las policías locales de Baleares utilizar dispositivos eléctricos de control, como las pistolas táser. La medida se ha incorporado al texto mediante una modificación del Decreto 40/2019, de 24 de mayo, que regula la coordinación de las policías locales en las islas.

La enmienda, presentada por Vox, introduce un nuevo artículo, el 49 bis, bajo el título de "Equipamiento complementario". En él se define este tipo de equipamiento como "aquellos medios técnicos y defensivos de los que pueden dotarse el personal de las policías locales, cuando la operatividad de los servicios exija el uso de una mayor protección o acción", en el ejercicio de sus funciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

El texto aprobado establece que "los ayuntamientos podrán dotar a las diferentes plantillas de los cuerpos de policía local de dispositivos eléctricos de control como equipamiento complementario de dotación colectiva", siempre a propuesta del jefe del cuerpo y con la autorización del alcalde. Además, se exige que estos dispositivos estén homologados por la autoridad competente y previstos en los reglamentos internos de cada cuerpo.

La normativa incorpora también una serie de condiciones técnicas y de control. Entre ellas, que los dispositivos deberán incluir pantalla tipo LED, captura de datos, fecha, hora, descargas y estado de la batería, así como un sistema de captura de vídeo y audio incorporado o vinculado al dispositivo. Asimismo, se prevé que la conselleria competente apruebe un protocolo de uso para garantizar una aplicación homogénea en todas las islas.

El uso de los táser quedará además condicionado a la formación específica de los agentes. En este sentido, la enmienda establece que será necesario haber superado la formación impartida o homologada por la Escuela Balear de Administración Pública o, en su caso, por la Escuela de Seguridad Pública de las Illes Balears, y contar con la certificación correspondiente.

Por último, los ayuntamientos deberán comunicar al Instituto de Seguridad Pública de las Illes Balears el número de dispositivos adquiridos y sus características, con el objetivo de mantener un control sobre su implantación.

Tiro al pichón

PP y Vox también han aprobado en ponencia una enmienda que abre la puerta a recuperar el tiro al pichón en Baleares, una práctica prohibida desde 2018 con la Ley de Bienestar Animal aprobada durante el Govern de Francina Armengol. La modificación se ha introducido a través de la ley de proyectos estratégicos en tramitación en el Parlament y consiste en suprimir una de las prohibiciones recogidas en la normativa vigente.