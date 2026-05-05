Pensionistas de Baleares se concentran frente al Parlament para reclamar mejoras en la ley de dependencia
EP
Una veintena de pensionistas se han concentrado este martes a las puertas del Parlament para reclamar mejoras en la ley de dependencia y una mayor cobertura para las personas dependientes.
La protesta, convocada por CC OO, ha comenzado a las 11.00 horas en la calle Palau Reial, coincidiendo con la celebración de la sesión plenaria.
Entre otras reivindicaciones, desde el sindicato han reclamado reducir la lista de espera que, a su entender, disminuye a un ritmo "insuficiente", así como un crecimiento de la prestación económica de cuidado familiar.
Igualmente, han advertido que la espera para calificaciones del grado de dependencia supera "con creces" el plazo de 180 días establecido por la ley.
Según CC OO, el principal riesgo que presenta el sistema de dependencia radica en el elevado volumen de personas atendidas con prestaciones económicas, tanto de cuidado familiar y la vinculada a un servicio.
En la lectura del manifiesto, han exigido que el sistema de atención a la dependencia se sitúe en un horizonte de inversión pública que pase del 0,7 por ciento del PIB actual al 2 por ciento en la próxima década.
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