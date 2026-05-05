El paro baja un 7,8 % interanual en Baleares en abril y la afiliación crece un 3,1 %

La cifra de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Baleares se ha situado en 24.546 en abril, un 7,8 % y 2.080 parados menos que el mismo mes del año pasado, mientras la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado un 3,1 % interanual, con 18.277 afiliaciones más.

En comparación con el mes anterior, el paro ha bajado en 1.972 personas, un 7,4 %, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Del total de parados en las islas, 10.522 son hombres y 14.024 mujeres.

Baleares ha superado este abril los 600.000 afiliados a la Seguridad Social, con 605.630, que son 18.277 más que hace un año y un incremento del 3,1 %, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En comparación con marzo, ha aumentado un 12 %, con 65.242 afiliaciones más. Y la cifra sigue al alza, porque el último día del mes, la afiliación alcanzaba en Baleares los 620.955.

Por regímenes, en el general hay 497.150 afiliaciones a la Seguridad Social en Baleares y 105.972 son trabajadores autónomos, un 2,3 % más que hace un año. En el régimen del mar hay 2.508 afiliados en Baleares, en el agrario 2.482 y en el del hogar 7.997.

Los trabajadores extranjeros sin empleo son 5.089 en Baleares, un 5,8 % menos que en abril de 2025, con 318 menos; y un 11,9 % menos que en marzo, con 693 menos. Del total de desempleados extranjeros, 1.705 proceden de otros países de la UE y 3.384 son extracomunitarios.

Contratos

Los contratos registrados en las islas en abril han sido 43.725, un 8,4 % más que hace un año (3.388 más) y 10.920 más que en marzo, lo que supone un incremento del 33,3 %, que marca un claro arranque de la temporada alta.

Los contratos indefinidos han sido 32.803, que son 763 más que en abril del año pasado, con un incremento interanual del 2,4 %; y 8.982 más que en marzo, un 37,7 % más.

El incremento interanual de los contratos temporales ha sido del 31,6 %, con 2.625 contratos más, hasta los 10.922. En comparación con marzo, se han firmado 1.938 contratos temporales más en Baleares, un 21,6 % más.

En Baleares había 33.240 beneficiarios de prestaciones por desempleo en marzo, de los que 28.077 percibieron prestación contributiva, 5.157 subsidio y 6 renta activa de inserción.

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El gasto en prestaciones en el archipiélago ha sido de 79,8 millones en marzo, con una cuantía media de la prestación percibida por beneficiario de 1.135,6 euros