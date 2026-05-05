El Orgullo se celebrará en Palma y mantiene cancelada su verbena pese al ofrecimiento de Manacor

Ben Amics ha confirmado que los actos principales del Día del Orgullo se celebrarán finalmente en Palma, mientras que la verbena posterior seguirá cancelada, pese al ofrecimiento del Ayuntamiento de Manacor para acogerla. La entidad ha agradecido públicamente la propuesta, aunque considera que no encaja con el sentido de la celebración ni con los plazos organizativos actuales.

Así lo ha expresado su portavoz Jan Gómez, subrayando la buena relación con el consistorio de Manacor. "Queremos agradecer al Ayuntamiento, con el que hace años que colaboramos, su disposición para acoger la verbena del Orgullo".

Sin embargo, desde Ben Amics explican que el Orgullo no es solo un evento festivo, sino que mantiene un equilibrio entre celebración y reivindicación. "Para nosotros, la verbena tiene sentido porque va vinculada a la reivindicación. El Orgullo es un equilibrio entre la defensa de derechos y su celebración", señala Gómez.

La verbena no se trasladará

El programa previsto incluye la manifestación del Orgullo en Palma, así como la entrega de premis 'Siurell i Dimoni Rosa' y la lectura del manifiesto. No obstante, Ben Amics confirma que la verbena en Palma, prevista tras estos actos, permanece cancelada y no se trasladará a otro municipio.

"No estamos dentro de los plazos para organizar una verbena en condiciones, por todo lo que supone: escenario, artistas, infraestructura, permisos…", argumenta Gómez. Además, desde la asociación consideran que no sería operativo dividir los actos entre localidades. "No vemos viable hacer la manifestación en Palma y después trasladar la verbena a otro lugar", añaden.

Reunión con Cort

Desde Ben Amics señalan que han sido convocados a una reunión mañana con el Ayuntamiento de Palma para abordar la situación de los actos y la coordinación institucional. No obstante, la entidad subraya que la verbena del Orgullo sigue por el momento cancelada y no se contempla su recuperación, al considerar que no se dan las condiciones ni los plazos necesarios para organizarla con garantías.

Asimismo, han querido dejar claro que la organización del Orgullo corresponde a las entidades sociales: "El Ayuntamiento no tiene potestad para apropiarse del Orgullo", concluyen.