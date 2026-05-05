El motor de las ideas: TEDxPortoPí regresa a Mallorca para transformar nuestra mirada colectiva

Tras el éxito de su primera edición, TEDxPortoPí vuelve con más fuerza para seguir dando voz a aquellas reflexiones que merecen ser difundidas.

Bajo el lema «El motor de las ideas», el recinto de Motorworld Mallorca se transformará en el epicentro del talento y el pensamiento disruptivo. Fiel a su propósito de desafiar lo convencional, la organización invita al público a una jornada diseñada para conectar mentes y explorar oportunidades desde perspectivas inéditas.

8 ideas para el cambio

En esta ocasión, «8 ideas» cobrarán más vida que nunca con las voces de Juan Luís Fortes, Natanael Falo, Carlos Fajardo, Andreu Grimalt, Dolores Ordóñez, Mavic Bush, Norma Soler y el Dr. Javier Rascón. Sus charlas buscan inspirar y animar a los asistentes a plantearse preguntas sobre la realidad que nos rodea.

El valor de las alianzas

Dar vida a una iniciativa tan singular exige pasión, pero también un compromiso firme con el tejido empresarial de las islas. Esta edición es posible gracias al apoyo de entidades que apuestan decididamente por el talento local: Nagarro, Rotger Cultura, Colonya Caixa Pollença, Motorworld Mallorca, Melchor Mascaró, Trui, Mallorca Sail Photo, Federación Balear de Golf, Pollença Golf Club, Ocidiomes, Formapersonas y Quely. Su respaldo permite que estas ideas lleguen al mundo.

Una cita con el futuro

Las entradas ya están disponibles. TEDxPortoPí es mucho más que un evento; es formar parte de una experiencia colectiva que busca inspirar a la comunidad y transformar nuestra mirada.