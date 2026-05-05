El motor de las ideas: TEDxPortoPí regresa a Mallorca para transformar nuestra mirada colectiva
El próximo 9 de mayo regresa el evento diseñado para desafiar lo convencional e inspirar a la comunidad mallorquina
Tras el éxito de su primera edición, TEDxPortoPí vuelve con más fuerza para seguir dando voz a aquellas reflexiones que merecen ser difundidas.
Bajo el lema «El motor de las ideas», el recinto de Motorworld Mallorca se transformará en el epicentro del talento y el pensamiento disruptivo. Fiel a su propósito de desafiar lo convencional, la organización invita al público a una jornada diseñada para conectar mentes y explorar oportunidades desde perspectivas inéditas.
8 ideas para el cambio
En esta ocasión, «8 ideas» cobrarán más vida que nunca con las voces de Juan Luís Fortes, Natanael Falo, Carlos Fajardo, Andreu Grimalt, Dolores Ordóñez, Mavic Bush, Norma Soler y el Dr. Javier Rascón. Sus charlas buscan inspirar y animar a los asistentes a plantearse preguntas sobre la realidad que nos rodea.
El valor de las alianzas
Dar vida a una iniciativa tan singular exige pasión, pero también un compromiso firme con el tejido empresarial de las islas. Esta edición es posible gracias al apoyo de entidades que apuestan decididamente por el talento local: Nagarro, Rotger Cultura, Colonya Caixa Pollença, Motorworld Mallorca, Melchor Mascaró, Trui, Mallorca Sail Photo, Federación Balear de Golf, Pollença Golf Club, Ocidiomes, Formapersonas y Quely. Su respaldo permite que estas ideas lleguen al mundo.
Una cita con el futuro
Las entradas ya están disponibles. TEDxPortoPí es mucho más que un evento; es formar parte de una experiencia colectiva que busca inspirar a la comunidad y transformar nuestra mirada.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- Piden 500 euros por dormir en este 'cuartito' de una terraza en Inca: 'Es una vergüenza