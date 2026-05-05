Mallorca tendrá 22 playas con Bandera Azul en 2026: estas son todas las galardonadas

Mallorca contará este verano con 22 playas con bandera azul, una más que el año pasado, después de recuperar dos arenales que vuelven a entrar en la lista oficial de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC): Cala Major, en Palma, y Es Port-Es Dolç, en ses Salines.

La isla gana presencia en el mapa de estos distintivos, que reconocen la calidad del agua, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y los servicios de las playas. En total, el archipiélago contará este verano con 33 playas con bandera azul, una más que en 2025, repartidas en 15 municipios. Mallorca concentra la mayor parte, con 22 playas, seguida de Ibiza, con siete, y Menorca, con cuatro

La recuperación de Cala Major permite a Palma situar tres playas en la relación de galardonadas: Cala Estancia, Cala Major y Ciutat Jardí. En el caso de Ses Salines, el distintivo vuelve a ondear en Es Port-Es Dolç, que figura también como playa recuperada en el listado oficial.

Calvià sigue fuera de la lista

Uno de los datos más significativos vuelve a ser la ausencia de Calvià en el listado por quinto año consecutivo. Un municipio históricamente vinculado a la excelencia costera, que ha acumulado más de un centenar de galardones desde 2007, pero que no ha logrado recuperar las banderas azules que perdió hace cuatro ediciones

La lista de este año incluye playas de 11 municipios de Mallorca: Alcúdia, Andratx, Felanitx, Muro, Palma, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Ses Salines y Son Servera.

Muro y Alcúdia reciben menciones especiales

Además de los distintivos concedidos a playas, Mallorca aparece en el apartado de menciones especiales. Muro ha sido reconocido por sus Servicios de Socorrismo, mientras que Alcúdia ha obtenido una mención por Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad.

Estas menciones se conceden a municipios con bandera azul que destacan por su esfuerzo en ámbitos concretos vinculados a la seguridad, la accesibilidad y la gestión de las playas.

España alcanza 794 banderas azules

En el conjunto del país, España mantiene su liderazgo mundial con 794 banderas azules, 44 más que el año pasado. De ellas, 677 corresponden a playas, 111 a puertos deportivos y seis a embarcaciones turísticas.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas; le siguen Andalucía, con 143; Galicia, con 118; y Cataluña, con 101. También destacan Canarias, con 52 distintivos; Baleares y Región de Murcia, con 33 cada una; Asturias, con 16; Cantabria, con 11; y Extremadura, con 8.

El programa Bandera Azul cumple este año su 40 edición consecutiva y está presente en 51 países de los cinco continentes. Según ADEAC, el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en España.

Estos son los municipios y las playas que tienen bandera azul en Mallorca

Alcúdia

Alcúdia

Andratx

Sant Elm

Felanitx

Cala Marçal

Cala Sa Nau

Porto Colom (Platja S’Arenal)

Muro

Muro

Palma

Cala Estancia

Cala Major

Ciutat Jardí

Pollença

Cala Barques

Cala Molins

Formentor

Sant Llorenç des Cardassar

Cala Millor (Cala Nau)

Sa Coma

Santa Margalida

Can Picafort

Son Bauló

Son Serra

Santanyí

Cala Mondragó (Sa Font de n’Alís)

S’Amarador

Ses Salines

Es Port-Es Dolç

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