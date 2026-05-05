La izquierda exige al PP que retire la enmienda "que pone una alfombra roja a las grandes superficies mientras perjudica al pequeño comercio"

El PSIB-PSOE exige al PP que retire la enmienda presentada para "suprimir controles y medidas dirigidas a las grandes superficies comerciales".

Tras haber mantenido una reunión con las patronales del comercio de las islas, AFEDECO y PIMECO, el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela, ha expresado su preocupación porque "lo que pretende el Govern de Prohens", a través de una enmienda a la ley de simplificación administrativa, "es poner una alfombra roja a las inversiones de fuera, a las grandes patronales de fuera", sin haber informado a las organizaciones empresariales de aquí, en una nueva demostración de "transparencia cero" por parte del Ejecutivo

"No se ha consultado"

Negueruela también ha criticado que de toda la legislación anterior, "esta es la primera vez que un cambio tan importante, que altera totalmente la planificación comercial de las Islas, no se ha ni consultado ni informado, en contraposición a lo que ocurrió en anteriores normas, como fueron las modificaciones de la ley de Comercio de las dos legislaturas anteriores".

Para los socialistas, esta es "una forma oscura de tramitar una ley, antidemocrática, utilizando una enmienda sin que las organizaciones empresariales hayan podido tener una audiencia, como sí se hizo en anteriores leyes", ha dicho el portavoz socialista.

Críticas de Més per Mallorca

Por su parte, desde Més per Mallorca han cargado duramente contra el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por ser "cómplice silencioso” ante las enmiendas impulsadas por su propio partido, el Partido Popular, conjuntamente con Vox, que suponen "un ataque directo al Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (PECMA) y a las competencias propias del Consell".

La formación denuncia que lo que está ocurriendo es un hecho especialmente grave: "el PP está pasando por encima del Consell de Mallorca y de su autonomía institucional, imponiendo una agenda que desmonta los mecanismos de control urbanístico y ambiental que han garantizado hasta ahora el equilibrio territorial y la protección del pequeño comercio".

Noticias relacionadas

Según la formación ecosoberanista, las enmiendas que se tramitan en el Parlament, que permitirían reducir o evitar evaluaciones de impacto ambiental para grandes superficies y facilitar su tramitación a través de entidades colaboradoras, "no son una simple modificación técnica, sino una desregulación profunda del modelo comercial de la isla". En este sentido, Més alerta de que esto "abre la puerta a un crecimiento desordenado de grandes superficies fuera de la planificación".