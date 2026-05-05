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El Instituto Nebrija de Mallorca impartirá el grado de Enfermería

El nuevo Campus de Enfermería Manacor – Hospital Parque Llevant se inaugurará el próximo curso

El proyecto contará con su propio equipo docente

Acto de presentación del nuevo grado de Enfermería de Nebrija en Manacor.

Acto de presentación del nuevo grado de Enfermería de Nebrija en Manacor. / Nebrija

Redacción Especiales

Nuevas oportunidades para cursar estudios superiores en Mallorca. La Universidad Nebrija, a través del nuevo Centro Universitario Instituto Nebrija de Mallorca, y Hospitales Parque, con Hospital Parque Llevant como centro de referencia, ponen en marcha el nuevo grado en Enfermería que comenzará a impartirse en Baleares a partir del próximo curso, una vez el Govern autorice el inicio de la actividad académica.

La experiencia de enseñanza personalizada y la conexión profesional serán las claves de este nuevo proyecto que sigue el modelo Nebrija, una propuesta que defiende la formación integral en valores y competencias. El compromiso con la excelencia formativa y la calidad asistencial se materializará en el nuevo Campus de Enfermería Manacor – Hospital Parque Llevant, un espacio formativo que integra docencia universitaria y práctica clínica en un entorno asistencial real. Además, Nebrija mantiene alianzas con otros centros hospitalarios de la zona y el compromiso de prácticas con el IB-Salut para garantizar una formación completa de sus estudiantes.

El grado de Enfermería del Instituto Nebrija de Mallorca contará con su propio equipo docente, investigador y de gestión, que irá aumentando progresivamente. Hospital Parque Llevant, ubicado en la zona de Porto Cristo y dotado con la última tecnología sanitaria, será el hospital asociado para dotar de prácticas a los estudiantes de Enfermería.

Juan Padilla, director general de Institutos Nebrija, celebró la puesta en marcha del proyecto y destacó que «es una gran noticia que dentro de muy poco podamos contar en Baleares con egresados Nebrija formados en la excelencia profesional y personal». Por su parte, Gabriel Uguet, director de Hospitales Parque, subrayó que la puesta en marcha del nuevo grado «supone un paso significativo en nuestro compromiso con la formación sanitaria y el desarrollo del talento sanitario».

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El Instituto Nebrija de Mallorca implanta el grado de Enfermería con la vista puesta en el futuro, ya que no descarta incorporar nuevos estudios para responder a las necesidades de la sociedad balear.

Datos de contacto

900 40 40 05

cuinma@nebrija.es

www.nebrijamallorca.com

TEMAS

  • Mallorca
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  • Formación
  • Baleares
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