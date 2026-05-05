Iberostar y Redexis activan la primera pila de combustible de hidrógeno verde en un hotel

Iberostar Hotels & Resorts y Redexis han puesto en marcha la primera pila de combustible de hidrógeno verde en un hotel, que refuerza la apuesta de ambas compañías por la innovación energética y marca un nuevo hito en su aplicación en el sector hotelero.

La inauguración de esta instalación ubicada en el hotel Iberostar Waves Bahía de Palma representa un avance relevante en la transformación de la operación hotelera hacia modelos más eficientes y con menor huella ambiental.

La nueva instalación permite al establecimiento generar energía térmica y eléctrica con bajas emisiones utilizando el hidrógeno renovable producido a partir de energía solar fotovoltaica en la planta de Lloseta, desarrollada por Acciona Energía y Enagás Renovable.

Gracias a esta tecnología, el hotel consumirá al menos 8 toneladas de hidrógeno verde al año para cubrir el 70% de su demanda térmica y más del 20% de su consumo eléctrico.

La pila de hidrógeno del hotel Iberostar Waves Bahía de Palma / Iberostar

De esta forma, se reduce la dependencia de combustibles fósiles, se disminuyen las emisiones y se optimiza la eficiencia del sistema energético del establecimiento. Además, el hotel tiene un consumo de electricidad 100% renovable, un hito que la compañía ya ha alcanzado en todos sus hoteles de España desde 2024.

Esta iniciativa se integra en la hoja de ruta de descarbonización de Iberostar, que busca lograr la neutralidad en emisiones en sus operaciones en 2030, y reafirma su compromiso con un modelo de turismo responsable y el cuidado del entorno. La puesta en marcha de esta tecnología valida un modelo energético que contribuye a acelerar la reducción de la huella de carbono del sector y abrir nuevas vías para una gestión energética más sostenible.

La iniciativa forma parte del proyecto europeo Green Hysland, coordinado por Enagás Renovable, que integra tanto la planta de producción de Lloseta como la construcción, por parte de Redexis, del primer hidrogenoducto de España, donde se realizó la primera inyección de hidrógeno verde en red.

Este ecosistema, respaldado con 10 millones de euros por la Clean Hydrogen Partnership, integra a más de 30 organizaciones y trabaja para crear en Mallorca una cadena de valor del hidrógeno renovable completa.

Álvaro Sánchez, de Iberostar, y Miguel Mayrata, de Redexis Renovables / Iberostar

Avance en la hoja de ruta climática de Iberostar

La iniciativa se enmarca en Iberostar Wave of Change, el movimiento de Iberostar para impulsar el turismo a través de un modelo más responsable. Bajo esta hoja de ruta, la compañía trabaja para impulsar cambios medibles en su actividad y en los destinos en los que opera, integrando la sostenibilidad en la gestión del negocio y apoyándose en la ciencia, la innovación y la colaboración con aliados estratégicos.

En el ámbito concreto de la acción climática, Iberostar avanza en una hoja de ruta de descarbonización orientada a alcanzar la neutralidad de carbono en 2030, veinte años antes del objetivo global fijado para la industria. Esta estrategia contempla la reducción del 85 % de las emisiones de alcance 1 y 2 y del 50 % de las emisiones de alcance 3, tomando como referencia 2019.

En este contexto, proyectos como la pila de combustible de hidrógeno verde del Iberostar Waves Bahía de Palma permiten a la compañía seguir explorando soluciones innovadoras para reducir el impacto de sus operaciones y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.

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La acción climática de Iberostar se apoya en distintas líneas de trabajo complementarias, entre ellas la contratación de electricidad procedente de fuentes renovables en España, la electrificación progresiva de activos, la mejora continua de la eficiencia energética y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la operación hotelera.