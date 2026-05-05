IB3 Radio impulsa una nueva red autonómica de radio digital y estrena su plataforma musical online
La emisora pública balear implementa la primera red autonómica de radio digital DAB+ en España para ofrecer un sonido de mayor calidad y contenidos adicionales
Además, estrena una nueva plataforma musical que potenciará la visibilidad de las canciones isleñas
IB3 Radio pone en marcha su nuevo proyecto, que consiste en la creación de la primera red autonómica de radio digital DAB+ en España. Esta nueva tecnología representa una evolución significativa con respecto al método tradicional, pudiendo mejorar las emisiones del medio digital balear.
Esta nueva iniciativa permite a IB3 Radio ofrecer un mejor sonido al usuario, sin interferencias y con información adicional en la pantalla del dispositivo, gracias a metadatos asociados al contenido sonoro. Este proyecto ha surgido fruto de una colaboración entre diversas entidades, como IB Digital y Cellnex.
Para estrenar esta nueva red, este martes ha tenido lugar una presentación en el centro de telecomunicaciones de Alfabia en Bunyola, donde han acudido Daniel Barjacoba, director de IB3 Radio; Esteban Ramón, director de Comunicación y Medios Digitales de IB3; Xisco Cánovas, director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern Balear; y Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia. Barjacoba ha afirmado que la puesta en marcha de esta red ha permitido a la cadena "dar un salto importante en el servicio de radio", logrando una mayor calidad del sonido y más servicios informativos.
Nueva plataforma musical
Por otra parte, IB3 Música ha estrenado su plataforma ib3.org/musica, con la que el medio pretende mejorar la oferta musical ofrecida hasta el momento, gracias a la incorporación de esta nueva tecnología DAB+. Gracias a esta innovación, IB3 Radio podrá llevar a cabo una nueva propuesta digital que incluirá entrevistas, conciertos, artículos especializados y contenidos transmedia. Eso conllevará a que las canciones isleñas tengan un protagonismo más visual y auditivo para los lectores.
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