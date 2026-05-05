IB3 Radio impulsa una nueva red autonómica de radio digital y estrena su plataforma musical online

IB3 Radio pone en marcha su nuevo proyecto, que consiste en la creación de la primera red autonómica de radio digital DAB+ en España. Esta nueva tecnología representa una evolución significativa con respecto al método tradicional, pudiendo mejorar las emisiones del medio digital balear.

Esta nueva iniciativa permite a IB3 Radio ofrecer un mejor sonido al usuario, sin interferencias y con información adicional en la pantalla del dispositivo, gracias a metadatos asociados al contenido sonoro. Este proyecto ha surgido fruto de una colaboración entre diversas entidades, como IB Digital y Cellnex.

Para estrenar esta nueva red, este martes ha tenido lugar una presentación en el centro de telecomunicaciones de Alfabia en Bunyola, donde han acudido Daniel Barjacoba, director de IB3 Radio; Esteban Ramón, director de Comunicación y Medios Digitales de IB3; Xisco Cánovas, director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico del Govern Balear; y Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia. Barjacoba ha afirmado que la puesta en marcha de esta red ha permitido a la cadena "dar un salto importante en el servicio de radio", logrando una mayor calidad del sonido y más servicios informativos.

Nueva plataforma musical

Por otra parte, IB3 Música ha estrenado su plataforma ib3.org/musica, con la que el medio pretende mejorar la oferta musical ofrecida hasta el momento, gracias a la incorporación de esta nueva tecnología DAB+. Gracias a esta innovación, IB3 Radio podrá llevar a cabo una nueva propuesta digital que incluirá entrevistas, conciertos, artículos especializados y contenidos transmedia. Eso conllevará a que las canciones isleñas tengan un protagonismo más visual y auditivo para los lectores.