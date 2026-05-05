El Ib-Salut estudia recurrir la polémica sentencia que obliga a cesar a la directora del centro de salud de Manacor

El Ib-Salut está estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia que obliga a cesar a la directora del centro de salud de Manacor por no ser médica. Así lo han trasladado responsables del organismo en una reunión con más de 170 enfermeras celebrada en el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA), organizada junto a la Asociación Balear de Enfermería Comunitaria (ABIC).

En el encuentro, el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, ha prometido que "agotarán todas las vías" y analizarán con sus servicios jurídicos la viabilidad de un recurso de casación. No obstante, por el momento no hay una decisión tomada, y así se lo han transmitido a las enfermeras: "Estamos estudiando la sentencia y viendo si hay base jurídica para recurrir", han señalado fuentes del organismo.

Además de abordar la cuestión de la sentencia, el Ib-Salut se ha posicionado trasladando su apoyo al colectivo y ha defendido la figura de la enfermera gestora dentro del sistema sanitario. Ureña también ha recordado que en Baleares ya hay profesionales de enfermería en puestos de responsabilidad, como gerencias o direcciones de equipos. Desde el organismo aseguran que la voluntad es promover este perfil.

Las enfermeras, por su parte, reclaman al organismo que actúe con "contundencia". La petición de recurrir la sentencia ha sido unánime: "No hacerlo sería dar la batalla por perdida", han señalado, al tiempo que han calificado el fallo judicial como "un ataque frontal" al colectivo.

El recurso, sostienen, permitiría alargar el proceso judicial en un momento clave, marcado por la posible reforma estatal de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que podría abrir la puerta a que las enfermeras puedan ocupar puestos de dirección en las zonas básicas de salud. "Aunque no se gane el recurso, se gana tiempo", apuntan.

En paralelo, el colectivo ha acordado crear un grupo de trabajo para impulsar cambios normativos que consoliden su acceso a cargos de gestión. "Se ha abierto un debate que va más allá de este caso", explican, con la intención de que la discusión tenga recorrido a nivel autonómico y estatal.

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En todo caso, el margen es muy limitado, porque si el Ib-Salut no presenta el recurso antes del 12 de mayo, la sentencia deberá ejecutarse y la actual directora del centro de salud de Manacor será cesada.