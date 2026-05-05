Guerra política por el Orgullo en Mallorca: Manacor (Més) se ofrece para celebrar la verbena tras el choque entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma

Manacor se ofrece para celebrar el Día del Orgullo tras el choque entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma, que ha llevado a la entidad a cancelar la verbena prevista en la capital balear. El consistorio liderado por el alcalde de Més per Mallorca, Miquel Oliver, ha trasladado formalmente a la asociación su voluntad de acoger la celebración del Orgullo en el municipio al considerar que en un momento como el actual, "dar pasos atrás no es una opción".

En este sentido, el Ayuntamiento defiende que la reivindicación del Orgullo no puede quedarse sin espacio y ha expresado su apoyo a las entidades que trabajan en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Espacios públicos

Con este ofrecimiento, Manacor pone a disposición de Ben Amics los espacios públicos del municipio, así como toda la colaboración institucional necesaria para trasladar allí la celebración. "No queremos que ninguna entidad se sienta sola ante las trabas institucionales. Manacor es vuestra casa", expresan desde el consistorio.

El Ayuntamiento ha remarcado también la voluntad de consolidar Manacor como una ciudad referente en diversidad e inclusión, abierta a todo el mundo y comprometida con los derechos y las libertades. "No queremos que Mallorca se quede sin un Orgullo digno", transmite la carta que se ha remitido a Ben Amics. Desde el Ayuntamiento se ha expresado la ilusión por poder caminar juntos con el tejido asociativo y hacer posible que "el Orgullo en Mallorca no se detenga".

Ben Amics cancela la verbena

"Si el Ayuntamiento de Palma, a nuestras espaldas, decide unilateralmente organizar la verbena, nos tendrán en frente". Con esta advertencia, la asociación Ben Amics anunció ayer la cancelación de la tradicional verbena del Orgullo, denunciando "obstáculos constantes" e "inoperancia" por parte del consistorio, al que acusa de haber bloqueado el proceso administrativo necesario para celebrar el evento en la vía pública.

"Con mucho dolor y pesar, hemos tenido que cancelar una verbena que permitía a muchas personas del colectivo salir a la calle y celebrar en condiciones", expresaron. A su juicio, existe una "supuesta voluntad política falsa" y una estrategia para "asfixiar" su labor y posteriormente "apropiarse" del Orgullo por parte del Ayuntamiento de Palma.

"Nos tendrán enfrente"

Además, la entidad también criticó la falta de interlocución directa con responsables municipales. "La concejala no se ha dignado ni a mantener conversaciones telefónicas. No acudió a una reunión y no respondió llamadas".

De esta forma, Ben Amics advirtió de que no continuará "avalando al Ayuntamiento" en la organización del evento y lanzó un mensaje contundente: "Si el Ayuntamiento de Palma, a nuestras espaldas, decide unilateralmente organizar la verbena, nos tendrán en frente", destacaron.