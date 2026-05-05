Espais Integrals celebra 20 años diseñando espacios profesionales para empresas de Mallorca
La empresa mallorquina diseña y equipa oficinas, hoteles y espacios corporativos con proyectos llave en mano que integran interiorismo, ergonomía, acústica y bienestar
Las empresas revisan cada vez más cómo trabajan, cómo reciben a sus clientes y qué experiencia ofrecen a sus equipos. Por eso, el diseño de los espacios profesionales ha dejado de considerarse una cuestión meramente estética, para hablar de una marca y de su cultura empresarial.
Con esta visión, Espais Integrals celebra 20 años diseñando y equipando espacios profesionales en Mallorca. Una trayectoria construida con una fórmula que no ha cambiado: escuchar, proponer, coordinar y resolver. La compañía, nacida en 2006 de la mano de Rafael Maldonado, Jesús Romero y Paco Marí, ha consolidado un modelo de trabajo orientado a facilitar el proceso al cliente, desde la idea inicial hasta la entrega final del espacio.
Proyectos llave en mano para empresas que no pueden detenerse
El principal valor de Espais Integrals está en su capacidad para asumir proyectos de forma global. La empresa se dirige tanto a pymes como a grandes corporaciones que necesitan transformar sus espacios de trabajo sin que ese proceso interfiera en su actividad diaria.
Su propuesta se basa en el desarrollo de proyectos llave en mano para oficinas, espacios hospitality, contract e interiorismo. Esto significa que el cliente encuentra en un único interlocutor la planificación, el diseño, la selección de materiales, el mobiliario, los acabados, la coordinación técnica y el montaje final. Este enfoque es una manera de crear espacios habitables, operativos y coherentes con la identidad de cada cliente, cuidando tanto la estética como la funcionalidad, la distribución y la durabilidad.
Espais Integrals coordina toda las fases del proyecto, desde el concepto, pasando por la obra y el interiorismo, hasta el montaje.
Espacios que funcionan mejor y hacen sentir mejor
La evolución del mundo laboral ha cambiado el diseño de los lugares de trabajo. Hoy, un espacio profesional debe ser flexible, cómodo, eficiente y capaz de adaptarse a nuevas dinámicas. Hay reuniones híbridas, zonas colaborativas, áreas de concentración, espacios de descanso o recepciones que también deben transmitir una identidad.
El enfoque de Espais Integrals integra diseño de interiores, ergonomía, biofilia y confort acústico. Porque un espacio bien resuelto no solo mejora la operativa diaria, sino que también puede influir directamente en el bienestar de las personas y en los resultados del negocio.
La empresa desarrolla soluciones de mobiliario de oficina adaptadas a las nuevas formas de trabajar, desde pequeñas oficinas hasta grandes entornos corporativos.
Interiorismo corporativo con propósito
El equipo de Espais Integrals diseña oficinas, despachos, salas y zonas comunes que buscan reflejar los valores de cada marca y mejorar la experiencia de quienes trabajan o visitan el espacio.
Cada proyecto parte del análisis del uso real del espacio, de las dinámicas de trabajo y de la identidad corporativa. Entonces, se seleccionan materiales, iluminación, pavimentos, colores, texturas, soluciones acústicas y mobiliario con una visión técnica y estética.
El resultado son espacios pensados para favorecer la concentración, la comunicación o la relajación según la función de cada zona. Cada decisión busca aportar valor al día a día de la empresa.
Acústica, confort y sostenibilidad
Uno de los retos más frecuentes en los espacios profesionales actuales es el ruido. Las oficinas abiertas, las zonas de atención al público o las áreas de formación necesitan soluciones que permitan reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido.
Espais Integrals incorpora sistemas acústicos pensados para crear ambientes más cómodos y tranquilos. Entre sus soluciones se encuentran paneles decorativos fonoabsorbentes que pueden instalarse en paredes, techos o sobre escritorios, sin necesidad de grandes obras. También trabajan con materiales certificados y sistemas modulares adaptables a oficinas, zonas abiertas, espacios hospitality y entornos educativos o contract.
La empresa utiliza soluciones acústicas fabricadas con fibras recicladas, como botellas de plástico, de forma que el diseño también sea eficiente y respete el medio ambiente.
Dos décadas de experiencia en Mallorca
A lo largo de estos 20 años, Espais Integrals ha participado en proyectos de distinta escala y naturaleza en Baleares y fuera de las islas. Entre los proyectos recogidos por la firma figuran trabajos para el Consell de Mallorca, la UIB, Avoris, Colonya Caixa Pollença, Mallorca Fashion Outlet, Grupo Piñero, Quirónsalud o Juaneda Sport Health, entre otras actuaciones en oficinas, hoteles, clínicas, centros educativos, administraciones, espacios comerciales y sedes empresariales.
Esta diversidad refleja la capacidad de adaptarse a cada sector y a cada necesidad. A sus usos y a sus ritmos.
La tranquilidad de tener un único equipo al frente
Hoy en día muchas empresas de Mallorca se plantean renovar sus oficinas, optimizar sus instalaciones o adaptar sus espacios a nuevas formas de trabajo, de modo que contar con un equipo capaz de asumir el proyecto de principio a fin se convierte en una ventaja competitiva.
Tras dos décadas de actividad, Espais Integrals mantiene intacta esta idea de hacerle el proceso más sencillo al cliente, y la certeza de que un espacio bien resuelto no solo funciona mejor y se ve más bonito. También impacta directamente en el bienestar de las personas y en los resultados del negocio.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- Piden 500 euros por dormir en este 'cuartito' de una terraza en Inca: 'Es una vergüenza
- Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo