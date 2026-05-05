Espais Integrals celebra 20 años diseñando espacios profesionales para empresas de Mallorca.

Las empresas revisan cada vez más cómo trabajan, cómo reciben a sus clientes y qué experiencia ofrecen a sus equipos. Por eso, el diseño de los espacios profesionales ha dejado de considerarse una cuestión meramente estética, para hablar de una marca y de su cultura empresarial.

Con esta visión, Espais Integrals celebra 20 años diseñando y equipando espacios profesionales en Mallorca. Una trayectoria construida con una fórmula que no ha cambiado: escuchar, proponer, coordinar y resolver. La compañía, nacida en 2006 de la mano de Rafael Maldonado, Jesús Romero y Paco Marí, ha consolidado un modelo de trabajo orientado a facilitar el proceso al cliente, desde la idea inicial hasta la entrega final del espacio.

Un espacio, además de agradable de ver, debe hablar de una marca y de su cultura empresarial. / Espais Integrals

Proyectos llave en mano para empresas que no pueden detenerse

El principal valor de Espais Integrals está en su capacidad para asumir proyectos de forma global. La empresa se dirige tanto a pymes como a grandes corporaciones que necesitan transformar sus espacios de trabajo sin que ese proceso interfiera en su actividad diaria.

Su propuesta se basa en el desarrollo de proyectos llave en mano para oficinas, espacios hospitality, contract e interiorismo. Esto significa que el cliente encuentra en un único interlocutor la planificación, el diseño, la selección de materiales, el mobiliario, los acabados, la coordinación técnica y el montaje final. Este enfoque es una manera de crear espacios habitables, operativos y coherentes con la identidad de cada cliente, cuidando tanto la estética como la funcionalidad, la distribución y la durabilidad.

Espais Integrals coordina toda las fases del proyecto, desde el concepto, pasando por la obra y el interiorismo, hasta el montaje.

La funcionalidad, la distribución y la durabilidad son características clave en un entorno laboral. / Espais Integrals

Espacios que funcionan mejor y hacen sentir mejor

La evolución del mundo laboral ha cambiado el diseño de los lugares de trabajo. Hoy, un espacio profesional debe ser flexible, cómodo, eficiente y capaz de adaptarse a nuevas dinámicas. Hay reuniones híbridas, zonas colaborativas, áreas de concentración, espacios de descanso o recepciones que también deben transmitir una identidad.

El enfoque de Espais Integrals integra diseño de interiores, ergonomía, biofilia y confort acústico. Porque un espacio bien resuelto no solo mejora la operativa diaria, sino que también puede influir directamente en el bienestar de las personas y en los resultados del negocio.

La empresa desarrolla soluciones de mobiliario de oficina adaptadas a las nuevas formas de trabajar, desde pequeñas oficinas hasta grandes entornos corporativos.

Interiorismo corporativo con propósito

El equipo de Espais Integrals diseña oficinas, despachos, salas y zonas comunes que buscan reflejar los valores de cada marca y mejorar la experiencia de quienes trabajan o visitan el espacio.

Cada proyecto parte del análisis del uso real del espacio, de las dinámicas de trabajo y de la identidad corporativa. Entonces, se seleccionan materiales, iluminación, pavimentos, colores, texturas, soluciones acústicas y mobiliario con una visión técnica y estética.

El resultado son espacios pensados para favorecer la concentración, la comunicación o la relajación según la función de cada zona. Cada decisión busca aportar valor al día a día de la empresa.

Cada proyecto parte del análisis del uso real del espacio, de las dinámicas de trabajo y de la identidad corporativa. / Espais Integrals

Acústica, confort y sostenibilidad

Uno de los retos más frecuentes en los espacios profesionales actuales es el ruido. Las oficinas abiertas, las zonas de atención al público o las áreas de formación necesitan soluciones que permitan reducir la reverberación y mejorar la calidad del sonido.

Espais Integrals incorpora sistemas acústicos pensados para crear ambientes más cómodos y tranquilos. Entre sus soluciones se encuentran paneles decorativos fonoabsorbentes que pueden instalarse en paredes, techos o sobre escritorios, sin necesidad de grandes obras. También trabajan con materiales certificados y sistemas modulares adaptables a oficinas, zonas abiertas, espacios hospitality y entornos educativos o contract.

La empresa utiliza soluciones acústicas fabricadas con fibras recicladas, como botellas de plástico, de forma que el diseño también sea eficiente y respete el medio ambiente.

Dos décadas de experiencia en Mallorca

A lo largo de estos 20 años, Espais Integrals ha participado en proyectos de distinta escala y naturaleza en Baleares y fuera de las islas. Entre los proyectos recogidos por la firma figuran trabajos para el Consell de Mallorca, la UIB, Avoris, Colonya Caixa Pollença, Mallorca Fashion Outlet, Grupo Piñero, Quirónsalud o Juaneda Sport Health, entre otras actuaciones en oficinas, hoteles, clínicas, centros educativos, administraciones, espacios comerciales y sedes empresariales.

Esta diversidad refleja la capacidad de adaptarse a cada sector y a cada necesidad. A sus usos y a sus ritmos.

Espais Integrals adapta cada proyecto los usos y ritmos de cada cliente. / Espais Integrals

La tranquilidad de tener un único equipo al frente

Hoy en día muchas empresas de Mallorca se plantean renovar sus oficinas, optimizar sus instalaciones o adaptar sus espacios a nuevas formas de trabajo, de modo que contar con un equipo capaz de asumir el proyecto de principio a fin se convierte en una ventaja competitiva.

Tras dos décadas de actividad, Espais Integrals mantiene intacta esta idea de hacerle el proceso más sencillo al cliente, y la certeza de que un espacio bien resuelto no solo funciona mejor y se ve más bonito. También impacta directamente en el bienestar de las personas y en los resultados del negocio.