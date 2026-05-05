El Consell de Mallorca abre una investigación interna por el uso personal de coches oficiales por parte del vicepresidente Bestard
Las acciones del dirigente de Vox no han sentado bien en la planta noble de la institución insular y el presidente Llorenç Galmés le citó ayer en su despacho
Los servicios jurídicos trabajan en la elaboración de varios informes para determinar las consecuencias a las que podría enfrentarse
El Consell de Mallorca ha abierto una investigación interna a raíz de las informaciones publicadas recientemente que apuntan a un uso personal de dos vehículos oficiales sin rotulación obligatoria por parte del vicepresidente insular Pedro Bestard. El reglamento interno no contempla sanciones directas para estos casos, por lo que los servicios jurídicos de la institución insular ya trabajan en la elaboración de varios informes que determinarán las consecuencias a las que podría enfrentarse el político de Vox, una figura a día de hoy cuestionada y en el foco de la polémica.
El comportamiento de Bestard en relación a los vehículos de su departamento no sentó bien en la planta noble del Consell. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, citó ayer a su socio y vicepresidente en su despacho para exigirle explicaciones, trasladarle su descontento por el asunto y dejarle claro la importancia de garantizar un buen uso de los coches del Consell.
Según fuentes internas cercanas al presidente, éste le exigió a Bestard entregar una relación por escrito de los viajes que ha realizado estos últimos meses con los coches de la institución insular y, además, le dio órdenes para que volviera a rotular dichos vehículos con las imágenes corporativas correspondientes.
Tras el encuentro, el Consell ha puesto en marcha una investigación interna con dos vertientes para estudiar lo ocurrido con el vicepresidente. Por un lado, se ha pedido al secretario general de la institución insular que elabore un informe jurídico y, por otro, la secretaría técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes -la conselleria que dirige Bestard- también está trabajando en un informe propio sobre el caso.
Así, el vicepresidente insular y político de Vox deberá esperar un tiempo por ahora indeterminado para conocer si el supuesto uso indebido de los vehículos oficiales tendrá consecuencias. Mientras tanto, la portavoz de la formación ultraderechista en el Parlament, Manuela Cañadas, defendía ayer a Bestard asegurando que utiliza los vehículos disponibles en función de criterios prácticos, especialmente teniendo en cuenta su lugar de residencia y los desplazamientos habituales hacia zonas como Manacor o Alcúdia: "Lo que no va a hacer para incrementar el coste de los ciudadanos en gasolina es venir a Palma, aparcar el coche en el Consell y volver atrás".
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