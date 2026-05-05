Bestard comparecerá en la Comisión de Transparencia del Consell tras destaparse que usa coches oficiales de su departamento con fines personales

El vicepresidente segundo y conseller ejecutivo de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, comparecerá este jueves de forma extraordinaria en la Comisión de Transparencia de la institución insular con motivo de la polémica que el dirigente de Vox ha protagonizado tras destaparse que durante meses uso con fines personales dos coches oficiales de su departamento sin la rotulación obligatoria.

Que un representante político comparezca de forma extraordinaria en una comisión de estas características es algo inusual, aunque dada la gravedad del asunto y la polémica generada en torno al mismo, esta tarde se ha comunicado por vía interna una comparecencia de Bestard el jueves a las once de la mañana "sobre la utilización de los vehículos de su departamento".

La Comisión de Transparencia se celebrará a puerta cerrada, como de costumbre, y contará con la presencia de un representante de cada grupo político del Consell de Mallorca.

Una investigación interna

Esta mañana, este diario podía confirmar a través de fuentes conocedoras del asunto que el Consell de Mallorca ha abierto una investigación interna a raíz de las informaciones publicadas recientemente que apuntan a un uso personal de dos vehículos oficiales sin rotulación obligatoria por parte del vicepresidente insular Pedro Bestard. El reglamento interno no contempla sanciones directas para estos casos, por lo que los servicios jurídicos de la institución insular ya trabajan en la elaboración de varios informes que determinarán las consecuencias a las que podría enfrentarse el político de Vox, una figura a día de hoy cuestionada y en el foco de la polémica.

El comportamiento de Bestard en relación a los vehículos de su departamento no sentó bien en la planta noble del Consell. El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, citó ayer a su socio y vicepresidente en su despacho para exigirle explicaciones, trasladarle su descontento por el asunto y dejarle claro la importancia de garantizar un buen uso de los coches del Consell.

Según fuentes internas cercanas al presidente, éste le exigió a Bestard entregar una relación por escrito de los viajes que ha realizado estos últimos meses con los coches de la institución insular y, además, le dio órdenes para que volviera a rotular dichos vehículos con las imágenes corporativas correspondientes.

Tras el encuentro, el Consell ha puesto en marcha una investigación interna con dos vertientes para estudiar lo ocurrido con el vicepresidente. Por un lado, se ha pedido al secretario general de la institución insular que elabore un informe jurídico y, por otro, la secretaría técnica del Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes -la conselleria que dirige Bestard- también está trabajando en un informe propio sobre el caso.