Baleares repite otro mes de pleno empleo y con una cifra récord de trabajadores

Baleares, un mes más, vuelve a tener pleno empleo, en parte porque la temporada turística es cada vez más larga y las empresas necesitan empleados. Esta situación se refleja en un dato: en el mes de abril se contabilizaron 65.242 nuevos empleos con respecto al mes anterior. Y en estos momentos, según los informes de la conselleria de Trabajo, en las islas el número de afiliados y por lo tanto de personas que en estos momentos están trabajando es de 605.630. A todo ello, además, hay que valorar que en estos momentos vivimos una época de récord histórico en cuanto al descenso del paro, que ha alcanzado un porcentaje de reducción del 7.8% si se compara con las cifras del año pasado. En estos momentos hay 24.546 personas que están buscando empleo, pero son 2.080 menos que el año anterior en las mismas fechas. Los parados tienen un perfil muy específico, ya que son personas de más de 45 años, muchos de ellas enfermas y con un bajo nivel de estudio, lo que dificulta la posibilidad de que encuentren un trabajo.

Según las cifras anunciadas por la consellera Catalina Cabrer, el porcentaje interanual de empleo en Baleares ha subido un 3.1%. Las islas se sitúan muy por encima del resto de comunidades autónomas.

En las cuatro islas ha aumentado el número de afiliados y por tanto de cotizantes a la Seguridad Social. En el caso de Mallorca, en estos momentos hay 456.942 personas trabajando, lo que supone un 4,5% más que el año anterior. Sobre este dato hay que señalar un aumento muy significativo del número de empleos entre los jóvenes, pero esta situación se reparte tanto en hombres, como en mujeres.

La consellera ha destacado no solo el crecimiento de las contrataciones, sino sobre todo la solvencia y la calidad de los nuevos empleos. Las tasas de temporalidad y empleo parcial en Baleares están muy por debajo de la media nacional. Esta temporalidad en las islas ha tenido un descenso del 0.9% con respecto al año anterior.

Otro dato que refleja el buen momento económico que viven las islas es que también ha aumentado en un 2.3% el número de autónomos, que es muy parecido al porcentaje de personas que han sido contratadas por empresas.

Especialmente satisfecha se ha mostrado la consellera con los resultados del desempleo en Baleares durante el pasado mes de abril. El porcentaje de bajada del desempleo del archipiélago lo sitúa en una de las posiciones punteras si se compara con otras comunidades autónomas. De un año a otro, en Baleares el desempleo ha bajado un 7.4%, que es un porcentaje muy superior al de la media nacional. Además, el paro baja en todas las islas. En el caso de Mallorca el pocentaje de descenso es del 6,1%.

“Las cifras demuestran que Baleares tiene un mercado fuerte y dinámico. Además, el éxito económico se traduce en un bienestar social, ya que gracias a los convenios colectivos los sueldos de los trabajadores han subido”, ha destacado la consellera.

Las cifras de desempleo son tan bajas en Baleares, al situarse en un 3,9%, que se considera que en las islas hay en estos momentos pleno empleo. Esta situación se viene repitiendo en los últimos meses. Para poner un ejemplo de que se trata de un buen dato es que en la comunidad de Madrid el porcentaje de desempleo es del 6,6%, es decir, casi el doble que en Baleares.

La consellera afirma que cada vez es más evidente que la temporada turístico es más larga, como demuestra que los trabajadores del sector turístico ya son contratados a partir del mes de febrero, cuando antes lo hacían mucho más tarde.

Este diagnóstico tan positivo de la radiografía del empleo en Baleares no lo comparte el sindicato Comisiones Obreras. La formación sindical considera que los datos de empleo son negativos porque reflejan que las empresas atraviesan un buen momento económico, pero de ninguna manera se beneficia a los trabajadores, ya que no disponen de más recursos, ni tienen una mayor calidad de vida.

CC OO denuncia que los márgenes empresariales están aumentando, pero no ocurre lo mismo con los sueldos de los trabajadores. El sindicato considera que la patronal debe actuar con responsabilidad cuando se negocie un convenio colectivo, sobre todo en los sectores más precarizados. Y recuerda a los empresarios que sin trabajadores el tejido productivo no funciona, por lo que no queda más remedio que apostar por mayores salarios y mejores condiciones de trabajo. “Trabajar ha de servir para vivir, no para sobrevivir”, señala el sindicato.

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También se hace un llamamiento al Govern balear, para exigirle que declare la comunidad autónoma como zona tensionada y aplique la ley estatal de vivienda. CC OO considera que esta protección es urgente porque hay muchos inquilinos que están pendientes de renovar sus contratos de alquiler y se enfrenta a una fuerte subida. “Si esto no se produce habrá más gente que decidirá irse a otro lugar más amable y no hay que olvidar que sin personas trabajadores no hay economía”, concluye el sindicato.