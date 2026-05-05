Baleares recibirá 5 millones para combatir la pobreza infantil y apoyar a las familias

El Gobierno ha autorizado destinar 5 millones de euros a las Illes Balears para reforzar la atención a la pobreza infantil y la protección de las familias de las personas afectadas. Esta inversión ha sido propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

La inversión total propuesta para las comunidades autónomas españolas ronda los 200 millones de euros, destinados a reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. Para ello, el Ministerio pretende financiar programas sociales tanto a nivel autonómico como local, que irán dirigidos a todas aquellas familias que presenten necesidades de protección, como las monoparentales, las numerosas o las que viven en el medio rural.

Para ello, esta medida se divide en 3 programas. La primera, que contará con una inversión de 65 millones de euros (de los cuales, 1'6 corresponderán a las Illes Balears) consistirá en financiar proyectos de intervención social y prestaciónes para las familias con menores en riesgo de pobreza. También se destinarán a cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas, como la higiene, la alimentación, la ropa u otros suministros básicos del hogar.

El segundo programa, con un coste total de 25 millones, podrá reforzar los equipos de servicios sociales para detectar cualquier tipo de riesgo de violencia infantil, apostando por incrementar los perfiles profesionales y fomentar la coordinación en los centros educativos y sanitarios. Para llevar a cabo esta segunda función, Baleares contará con 641.000 euros.

Finalmente, el Gobierno autoriza el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros en total y 2'7 para el archipiélago balear. En este tercer proyecto, se tendrán en cuenta aspectos como la ayuda a domicilio, programas de inserción social y funcionamiento de albergues y centros de acogida.