Anna Traveset, investigadora del Imedea: "Baleares sigue a la cola en inversión científica, ojalá este galardón ayude a revertirlo"

-Enhorabuena por este reconocimiento, uno de los máximos galardones científicos en España. ¿Qué significa para usted recibir este premio en este momento de su carrera y qué impacto tiene para el IMEDEA y para Mallorca?

-Para mí es como recoger los frutos de semillas plantadas hace muchos años. Estoy muy feliz y satisfecha, porque es un reconocimiento a la perseverancia. Es verdad que me apasiona tanto mi trabajo que casi no lo considero una obligación, y recibir este reconocimiento de colegas a quienes admiro profundamente conlleva una gran responsabilidad. Para el IMEDEA, tener a gente premiada da mucho prestigio al centro, y nos sentimos muy orgullosos. Ojalá este premio ayude a que la sociedad sea más consciente de la importancia de la ciencia y de que es necesario invertir más en ella, porque Baleares sigue estando en la parte baja de la cola de comunidades que invierten en investigación, y necesitamos apoyo, sobre todo en estas épocas donde hay tanta desinformación y bulos sobre medicina o cambio climático. La ciencia rigurosa es lo que tiene que creer la gente.

-Su trabajo se ha centrado en los ecosistemas insulares, ¿por qué es tan vital su estudio para entender cómo responderá el planeta ante los cambios globales?

-Aunque las islas representan menos del 7% de la superficie terrestre, tienen una proporción inmensa de la biodiversidad mundial. Al haber evolucionado en aislamiento durante miles de años, sin grandes depredadores, muchas especies han desarrollado características únicas. Cuando se rompe ese equilibrio, por ejemplo con la entrada de una especie invasora, esas especies, que no evolucionaron con defensas, desaparecen. De hecho, más del 60% de las extinciones documentadas en el planeta han ocurrido en islas. Estamos perdiendo esta biodiversidad única a marchas forzadas, por eso necesitamos entender cómo funcionan esas interacciones para comprender cómo cambian ante perturbaciones como las invasiones o el cambio global.

-¿Cuál considera que es el mayor enemigo de estos ecosistemas: el cambio climático, la presión humana o la introducción de especies invasoras?

-Las actividades humanas son la raíz del problema. Pero en la gran mayoría de los archipiélagos, la introducción de especies invasoras, causada por el transporte humano, es el peor problema, a veces incluso superior al cambio climático. Estos motores actúan de forma sinérgica, ya que el aumento de temperatura y la mayor aridez permiten que entren especies que antes no podían sobrevivir en ciertos climas. Lo vemos en todas partes, desde el Ártico hasta el Mediterráneo, que se está tropicalizando. Estamos analizando esto en 106 archipiélagos del mundo para entender patrones de vulnerabilidad. Hay mucho por investigar todavía.

Este premio es como recoger los frutos de semillas plantadas hace muchos años. Es un reconocimiento a la perseverancia

-Esta edición de los Premios Nacionales ha sido calificada de "histórica" por la presencia de mujeres. ¿Qué lectura hace de este hito y qué camino falta para que la paridad sea la norma?

-Es un respiro ver que cada vez hay más mujeres. No es que se regalen los premios; es que, al tener más oportunidades, estamos demostrando nuestra valía, que siempre estuvo ahí, pero a menudo silenciada. En mi laboratorio he formado a un equipo paritario y me encantaría ser una referencia para ellas y mostrarles que puedes ser científica, madre y profesional, aunque es mucho esfuerzo. Soy consciente de que no todas tienen la suerte de contar con el apoyo familiar que yo he tenido, eso es verdad. Ver a más mujeres premiadas me hace muy feliz, porque se lo merecen.

-Si mira hacia atrás, ¿cuál ha sido el hallazgo o momento de su carrera que más ha transformado su comprensión sobre los ecosistemas?

-Fue al venir a Mallorca y centrarme en la ecología insular. Empecé a trabajar en el Parque Nacional de Cabrera, donde descubrí cosas fascinantes, como que los reptiles polinizan. Además, obtener el proyecto europeo del Consejo Europeo de Investigación en 2022 ha sido un punto de inflexión. Es un proyecto muy competitivo y prestigioso que me ha permitido contratar a un gran equipo, y ese respaldo internacional te da un broche de oro que yo creo que los jurados valoran mucho.

-¿Qué consejo le daría a la nueva generación de científicos que comienza ahora?

-Que sientan pasión por su trabajo; eso es lo principal. Es verdad que es una carrera de fondo con muchos obstáculos, como artículos rechazados, críticas de revisores o momentos personales duros. En mi caso, la ciencia ha sido un refugio. Cuando perdí a mi hermana, mi mejor amiga, fue la ciencia y el amor por mi trabajo lo que me ayudaron a abstraerme y seguir adelante. Con pasión, perseverancia y constancia, se puede superar cualquier adversidad.