Vox defiende a Bestard y justifica el uso personal de coches oficiales: "Se trata de eficiencia económica, realiza cientos de kilómetros cada día"

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha salido en defensa del vicepresidente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, tras las informaciones que apuntan a un uso personal de dos vehículos oficiales sin rotulación obligatoria. Cañadas ha enmarcado la polémica en un contexto de "demagogia y populismo" por parte de otras formaciones y ha reivindicado tanto la agenda institucional del dirigente como los criterios de "eficiencia" en el uso de recursos públicos.

Según ha señalado, Bestard tiene una agenda institucional "rigurosa" que le obliga a recorrer "cientos de kilómetros cada día" para asistir a ferias, actos, inauguraciones y reuniones vinculadas a sus áreas de gestión. En este sentido, ha explicado que, aunque dispone de coche oficial con chófer, "no hace prácticamente uso más que en actos puntuales en Palma donde no hay aparcamiento".

"Bestard tiene una agenda institucional rigurosa, realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones y reuniones en las areas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente", ha apuntado.

Cañadas ha defendido que el vicepresidente utiliza los vehículos disponibles en función de criterios prácticos, especialmente teniendo en cuenta su lugar de residencia y los desplazamientos habituales hacia zonas como Manacor o Alcúdia. "Lo que no va a hacer para incrementar el coste de los ciudadanos en gasolina es venir a Palma, aparcar el coche en el Consell y volver atrás", ha afirmado, subrayando que se trata de una cuestión de "eficiencia económica y cansancio".

En la misma línea, ha cuestionado que se ponga el foco en este asunto mientras, a su juicio, no se analiza el uso que otros cargos públicos hacen de los vehículos oficiales. "Están todos muy escandalizados por este uso, pero me gustaría que revisaran qué hacen otros", ha indicado.

"Se trata de eficiencia económica y cansancio. Me gustaría saber si los partidos que hacen esta demagogia y populismo tienen esta agenda del señor Bestard. Lo que sí nos consta es que se levanta a las cinco de la mañana, empieza desde las seis hasta a veces las diez de la noche y, a veces, son las doce cuando termina su jornada laboral", ha detallado Cañadas.

Críticas por la difusión de imágenes del domicilio

La portavoz de Vox también ha cargado contra la publicación de imágenes de los coches frente al domicilio de Bestard, al considerar que supone un riesgo para su seguridad. "Es una vergüenza que hayan salido fotos de su casa, poniendo en peligro a un vicepresidente", ha denunciado.

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Cañadas ha calificado de "impresentables" las críticas dirigidas contra su compañero de partido y ha defendido que su gestión será avalada en las urnas. "Me gustaría saber si los partidos que hacen esta demagogia tienen una agenda como la del señor Bestard", ha concluido, convencida de que "todo lo que trabaja para los ciudadanos se demostrará en las siguientes elecciones".