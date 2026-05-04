Vivienda y catalán centrarán las preguntas a Prohens en el pleno del Parlament

La crisis de la vivienda y el modelo lingüístico de las escuelas de Balears serán los temas que centrarán las preguntas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el próximo pleno del Parlament de mañana.

Según consta en el orden del día, el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, preguntará a la presidenta sobre vivienda, concretamente, sobre cómo solucionar «el drama de alguien a quien se le acaba el contrato de alquiler». Un tema, el de la vivienda, al que se sumará el portavoz del PSIB-PSOE en la cámara autonómica, Iago Negueruela, que quiere que la líder del Govern le explique por qué el archipiélago se «está convirtiendo en el refugio inmobiliario de Europa».

Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, pretende que Prohens le aclare si desde el Govern «han fomentado la adhesión de al menos un centro educativo al plan piloto voluntario de elección de lengua en todas las comarcas de Balears». No serán las únicas preguntas con respuesta oral en el pleno, puesto que antes de la presidenta deberán contestar los consellers, con cuestiones centradas en la gestión sanitaria, el turismo o transporte público, entre otras.

Por ejemplo, el PSIB-PSOE ha registrado tres preguntas para el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá. En ellas, los socialistas quieren saber si Mallorca «está preparada para recibir el número de turistas previstos» o si el Govern está llevando a cabo con éxito su política de «contención» cuando se están «ampliando las plazas» para visitantes.

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El PSIB-PSOE también espera que el conseller Jaume Bauzá les aclare si «comparte la indignación vecinal que genera» el modelo «de excesos», todo ello mientras que el partido ha llevado al pleno una interpelación sobre turismo presentada por Negueruela.