La compra de hoteles de Baleares alcanza un valor de 618 millones de euros anuales

El valor de las inversiones destinadas a la adquisición de hoteles de Baleares durante el pasado año ascendió a 618 millones de euros, un importe que se ha visto incrementado un 7% respecto al ejercicio anterior, según el informe elaborado por la consultora CBRE, y que además se ve lastrado por la escasez de oferta disponible, muy inferior a la demanda existente ante el interés por posicionarse en las islas, según subraya la responsable de la oficina de esa entidad en Palma, Tonia Vera. A ello hay que sumar que durante el primer trimestre de este año ese importe se sitúa en los 224 millones.

Hay algunos aspectos a resaltar, y uno de ellos es que el 54% de la citada inversión durante 2025 se ha dirigido a la adquisición de establecimientos de cinco estrellas, lo que lleva a Vera a destacar que la demanda de instalaciones de alojamiento del archipiélago es muy superior a la oferta existente, pero la primera busca un producto de unas características especiales, por su calidad y buena ubicación.

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Eso hace que las compraventas que se registran en las islas estén muy concentradas en los hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Los 618 millones de euros contabilizados durante el pasado año son fruto de 18 operaciones en las que estos establecimientos han cambiado de manos, de las que 12 se han registrado en Mallorca, cuatro en Ibiza, una en Menorca y otra en Formentera, según pone de relieve la directora de CBRE en la isla.

Ese desembolso supone que el archipiélago está concentrando un 15% de todo el dinero que se destina a la compra de establecimientos hoteleros del conjunto de España.

Otro aspecto muy significativo es el extraordinario peso que la inversión en planta hotelera tiene sobre el conjunto de la vinculada a inmuebles de Baleares (no se incluye en este apartado la adquisición de viviendas).

Frente a los 813 millones de euros de la citada inversión global, los hoteles suponen el 76% del total. El resto lo componen operaciones para la compra de instalaciones comerciales (plaza Juan Carlos I) o suelo para una clínica (Nou Llevant), por señalar algunos ejemplos.

Este porcentaje aparece disparado durante los tres primeros meses del presente ejercicio, hasta alcanzar el 95% de las inversiones realizadas en este periodo. Hay que señalar como ejemplo la adquisición por parte de Globales de tres establecimientos de Ferrer Hotels en Mallorca.

Tonia Vera, directora de CBRE en Palma / G. Bosch

Hay que estar

Un punto subrayado por Tonia Vera es el interés que existe entre los inversores por estar posicionado en el sector del alojamiento turístico de Baleares, de ahí que no dude en afirmar que el importe global de las operaciones de compraventa podría ser superior si hubiera más instalaciones en oferta.

Desde la federación hotelera de Mallorca ya se reconoció hace algunos meses que «las empresas mallorquinas propietarias de establecimientos que llevan en la familia bien desde sus inicios o bien incorporados con posterioridad y que han evolucionado hasta alcanzar un posicionamiento óptimo están mostrando una preferencia por conservar los activos».

Esa resistencia a vender se explica, según se señala desde CBRE, por unas rentabilidades muy sólidas.

En el informe de esta consultora se pone de relieve que la tarifa media diaria ha aumentado un 6% durante el pasado año, hasta situarse en los 133 euros por habitación ocupada.

"Uno de los destinos más atractivos"

La consultora CBRE no duda en calificar a Baleares como «uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo para invertir en hoteles y residencial», pero además subraya que esa posición aparece cada vez más consolidada.

Las islas «afrontan 2026 desde una posición de fortaleza estructural, apoyada por la solidez de la demanda turística, el atractivo sostenido de la inversión inmobiliaria y la capacidad del territorio para concentrar producto de alto valor». Se añade que el buen comportamiento del sector turístico tiene un «efecto tractor sobre el conjunto del mercado inmobiliario».

Pero se insiste en la necesidad de seguir «mejorando la gestión de flujos turísticos para garantizar un crecimiento sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, conviviendo el desarrollo del sector con el mercado local. Del mismo modo, resulta crucial resolver la problemática de la vivienda».