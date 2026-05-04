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Tommy Ferragut jura su cargo como director insular de Turismo y de la FTRM de Mallorca

Tommy Ferragut toma posesión de su nuevo cargo en el Consell de Mallorca, sustituyendo a Marco Taboas en la dirección insular de Turismo

Ferragut, esta mañana tras jurar el cargo junto a Galmés y Ginard.

Ferragut, esta mañana tras jurar el cargo junto a Galmés y Ginard. / CIM

Redacción Mallorca

Palma

Tommy Ferragut ha tomado esta mañana posesió de su nuevo cargo como nuevo director insular de Turismo y director gerente de la Fundación Mallorca Turismo Responsable (FTRM) de la institución. El nombramiento de Ferragut sepublicó el pasado jueves en el BOIB y sustituye Marco Taboas, que vuelve a la empresa privada para emprender retos profesionales nuevos. Acompañado del persidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, Ferragut ha jurado este lunes el cargo en el Palau del Consell.

Ferragut cuenta con una trayectoria sólida en protocolo, comunicación y organización de acontecimientos, con formación como técnico en protocolo y relaciones de empresa, complementada con estudios especializados en dirección, marketing y comunicación institucional.

A lo largo de su carrera ha logrado una gran experiencia en el sector público, ha trabajado en instituciones como el Ayuntamiento de Palma, el Parlamento de las Islas Baleares y el Consell de Mallorca, vinculado a áreas de protocolo, comunicación y promoción económica, y dónde ha participado en la organización de actos institucionales y acciones de promoción de producto local.

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Su perfil se completa con una amplia experiencia en el sector de los eventos y la comunicación vinculados al turismo, tanto en el ámbito formativo -como docente de organización de acontecimientos- como en el área de relaciones públicas y comunicación de patrocinadores. Todo ello le aporta una visión estratégica orientada a la proyección y posicionamiento de Mallorca como destino turístico responsable.

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