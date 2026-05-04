El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla

La inestabilidad continuará esta semana en Mallorca tras las tormentas registradas el domingo en la isla. La Agencia Estatal de Meteorología prevé varios días de tiempo variable, con intervalos nubosos, brumas matinales y chubascos ocasionales, especialmente el martes, cuando las precipitaciones podrán ser localmente fuertes en el nordeste de Mallorca e ir acompañadas de tormenta.

La previsión de la Aemet apunta a una semana sin grandes cambios en las temperaturas, pero con jornadas marcadas por la nubosidad de evolución y la posibilidad de lluvias irregulares en distintos puntos de la isla. El día de mayor atención será el martes, cuando el nordeste mallorquín concentrará el mayor riesgo de chubascos intensos.

Nubes, brumas y algún chubasco aislado

La semana arranca en Mallorca con intervalos nubosos, que tenderán durante la tarde a un predominio de cielo poco nuboso. Según la previsión de la Aemet, hasta media tarde podrá producirse algún chubasco ocasional y aislado.

Durante las primeras horas del día también se esperan brumas matinales. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará flojo a moderado del suroeste, con algún intervalo de brisa en el nordeste de la isla por la tarde.

En el conjunto de Baleares, la situación será también variable, con intervalos nubosos y posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional.

Chubascos fuertes en el nordeste de Mallorca

El martes será la jornada más inestable de la previsión. La Aemet prevé en Mallorca intervalos nubosos con chubascos ocasionales, que en el nordeste de la isla podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

La previsión mantiene también la presencia de brumas matinales y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará en general flojo del suroeste, con régimen de brisas costeras.

Esta situación se enmarca en un escenario de inestabilidad que afectará al tercio norte peninsular y a Baleares, con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta en algunas zonas.

Ligera tregua

Tras la jornada más inestable del martes, el miércoles se espera un tiempo algo más estable en Mallorca, aunque no completamente despejado. La previsión de la Aemet apunta a un predominio de cielo poco nuboso, con nubes de evolución diurna que podrían dejar algún chubasco aislado.

También se esperan brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en descenso, mientras que el viento será en general flojo de componente norte, con brisas costeras.

Incertidumbre y nubes de evolución

De cara al jueves, la formación de una baja al oeste de la Península introduce cierta incertidumbre en la evolución del tiempo. En Mallorca, la Aemet prevé predominio de cielo poco nuboso, aunque con nubes de evolución diurna que podrán ocasionar algún chubasco aislado.

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Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará en general flojo de componente este, con brisas costeras.