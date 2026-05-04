Todos los partidos menos Vox reivindican el "éxito" del Correllengua en Mallorca

El cierre del Correllengua Agermanat este domingo en Palma ha provocado una coincidencia política en torno a la defensa de la lengua catalana. Todos los partidos con representación en el Parlament, a excepción de Vox, han puesto en valor la movilización y han aprovechado el acto para reforzar sus posiciones sobre la política lingüística en Baleares, en un contexto marcado por el 40 aniversario de la Ley de Normalización Lingüística.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha felicitado a la organización del Correllengua tanto por la participación como por el tono general de los discursos, que ha calificado de "positivos". En su intervención, ha defendido el compromiso de su partido con la lengua y ha reivindicado su papel en la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística hace cuatro décadas. "El PP es el padre de la ley y ahora somos sus protectores", ha afirmado.

Sagreras ha cargado contra Més y el PSOE por lo que considera "palabras vacías", recordando que durante sus años de mayoría absoluta no impulsaron una ampliación de la norma. "Estamos orgullosos de la ley y en esta legislatura la hemos defendido como una línea roja escrupulosa", ha subrayado, acusando además a la izquierda de haber intentado "confrontar al PP con la sociedad" en materia lingüística.

PSOE y Més

Por su parte, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha hecho suyas las reivindicaciones del Correllengua y ha defendido avanzar "de una manera clara" en los derechos de los catalanohablantes, en lo que considera un "éxito" de la organización y de los implicados. No obstante, ha enmarcado el debate en la actual correlación política, criticando que el PP "no es capaz de frenar a Vox en ningún ámbito", lo que, a su juicio, permite que "los discursos de extrema derecha tengan una penetración alta".

Desde Més per Mallorca, su portavoz Lluís Apesteguia ha destacado la "movilización impresionante de miles de personas" que culminó en la plaza de España, así como el "enorme compromiso de la gente de este país con su lengua pese al ruido de algunos discursos de odio". En su valoración, el Correllengua evidencia que "este país sigue plenamente comprometido con la plena recuperación de su lengua" y lanza un mensaje: "Frente a los discursos de odio, la voz clara que ayer gritó sí".

Apesteguia ha vinculado la movilización con la necesidad de abrir una nueva etapa legislativa. "Hace 40 años vivían aquí 600.000 personas y había tres canales; hoy la realidad es completamente distinta", ha señalado, para reclamar un nuevo marco que "potencie la normalización del catalán en todos los ámbitos". En este sentido, ha defendido la necesidad de "renovar el pacto por la lengua" para recuperar su uso social y garantizar que siga siendo "una lengua viva".

El dirigente ecosoberanista ha insistido en la dimensión emocional del acto, destacando la "ilusión" de ver "generaciones juntas emocionadas por su amor a la lengua catalana y a Mallorca". "Recogemos su clamor y estamos enormemente agradecidos por demostrar que el amor a nuestra lengua y país es infinitamente más grande que el odio", ha concluido.

Vox minimiza la participación

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha desmarcado del tono general y ha rebajado la relevancia del Correllengua, evitando entrar en una valoración política de fondo. "A mí me ha parecido que cada vez son menos", ha señalado, para añadir a continuación que "no tengo ninguna valoración, cada uno es libre de reunirse y hacer lo que quiera".

Lejos de sumarse a la lectura de éxito que hacen el resto de formaciones, Cañadas ha insistido en una interpretación opuesta, vinculada a una supuesta pérdida de capacidad de convocatoria. "Yo, que llevo muchos años en este tema lingüístico, veo increíble cómo cada vez son menos", ha afirmado, subrayando así la distancia de Vox respecto al consenso expresado por el resto de partidos.