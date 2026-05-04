Los pacientes con audífonos estrenan en el Carme un sistema para oír mejor que llegará al resto de centros sanitarios de Baleares
El Hospital de Manacor será uno de los siguientes en incorporar los bucles magnéticos
Permite a las personas con audífonos o implantes cocleares escuchar con más claridad
El Ib-Salut ha instalado en el antiguo ambulatorio del Carme, que ahora acoge la sede de los servicios corporativos del organismo, un sistema que permite a las personas con audífonos o implantes cocleares escuchar con más claridad, sin el ruido de fondo que suele dificultar la comunicación. Se trata de un bucle magnético, que ya está funcionando en este centro, y la idea es extender el sistema al resto de centros de salud y hospitales de Baleares.
El dispositivo, similar a un router, capta la voz a través de un micrófono y la transforma en una señal magnética que llega directamente al audífono o implante (siempre que esté activada la posición 'T'). De este modo, elimina el ruido ambiental y la reverberación, dos de los principales problemas para seguir una conversación en espacios como consultas, mostradores o salas de espera.
"Permite aislar el ruido y que la persona reciba el mensaje con claridad", ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en la presentación del sistema esta mañana. Según ha detallado, cerca del 97% de las personas con discapacidad auditiva se comunican mediante lenguaje oral, por lo que facilitar la comprensión en este tipo de entornos es clave.
El sistema se ha instalado en un punto administrativo donde se realizan trámites, pero la intención es ampliarlo progresivamente con más bucles magnéticos en más centros sanitarios. "Es el primero, pero no será el último", ha asegurado García, que avanzado que el Hospital de Manacor será uno de los siguientes en incorporarlo, con la idea de extenderlo a toda la red sanitaria pública.
La consellera ha enmarcado la medida dentro de la línea de humanización de la atención sanitaria y defendió que busca "hacer más accesible el paso por el sistema sanitario" para las personas con discapacidad auditiva. Según han señalado, la elección del centro del Carme responde a su uso como punto de gestión de trámites, lo que permite probar el funcionamiento del dispositivo antes de extenderlo a otros espacios asistenciales.
En la presentación, un usuario con discapacidad auditiva de la Fundación ASPAS ha subrayado el impacto práctico del sistema: "Cuando entras en un sitio y ves el símbolo de la 'T', sabes que vas a poder comunicarte bien, que no te irás a casa con la mitad del mensaje". También ha reclamado formación para el personal, ya que gestos cotidianos como hablar girando la cabeza o taparse la boca pueden dificultar la comprensión incluso con el dispositivo.
El Ib-Salut considera la accesibilidad una línea estratégica y ya ha puesto en marcha otras iniciativas, como el protocolo Entén-me o guías visuales con pictogramas para pacientes con discapacidades cognitivas. El objetivo, según Salud, es avanzar hacia un sistema más accesible y comprensible para todos los usuarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- Condenan al Consell de Mallorca por utilizar durante 39 años un solar que no era suyo
- Confirman la sanción millonaria a un bar de Calvià por incumplir las normas Covid
- El presidente del Consell se topa con el alquiler turístico ilegal en su barrio
- El I Baròmetre de la UIB revela un desequilibrio lingüístico: el catalán predomina en las aulas, pero pierde peso en la vida social del alumnado
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Así será el nuevo Hospital de Son Dureta: Las obras ya alcanzan el 65% de desarrollo, con el centro de salud como la parte más avanzada
- Piden 500 euros por dormir en este 'cuartito' de una terraza en Inca: 'Es una vergüenza