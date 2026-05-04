Los pacientes con audífonos estrenan en el Carme un sistema para oír mejor que llegará al resto de centros sanitarios de Baleares

El Ib-Salut ha instalado en el antiguo ambulatorio del Carme, que ahora acoge la sede de los servicios corporativos del organismo, un sistema que permite a las personas con audífonos o implantes cocleares escuchar con más claridad, sin el ruido de fondo que suele dificultar la comunicación. Se trata de un bucle magnético, que ya está funcionando en este centro, y la idea es extender el sistema al resto de centros de salud y hospitales de Baleares.

El dispositivo, similar a un router, capta la voz a través de un micrófono y la transforma en una señal magnética que llega directamente al audífono o implante (siempre que esté activada la posición 'T'). De este modo, elimina el ruido ambiental y la reverberación, dos de los principales problemas para seguir una conversación en espacios como consultas, mostradores o salas de espera.

En las oficinas del antiguo ambulatorio de El Carme han instalado un cartel que indica que hay un bucle magnético disponible. / CAIB

"Permite aislar el ruido y que la persona reciba el mensaje con claridad", ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en la presentación del sistema esta mañana. Según ha detallado, cerca del 97% de las personas con discapacidad auditiva se comunican mediante lenguaje oral, por lo que facilitar la comprensión en este tipo de entornos es clave.

El sistema se ha instalado en un punto administrativo donde se realizan trámites, pero la intención es ampliarlo progresivamente con más bucles magnéticos en más centros sanitarios. "Es el primero, pero no será el último", ha asegurado García, que avanzado que el Hospital de Manacor será uno de los siguientes en incorporarlo, con la idea de extenderlo a toda la red sanitaria pública.

La consellera ha enmarcado la medida dentro de la línea de humanización de la atención sanitaria y defendió que busca "hacer más accesible el paso por el sistema sanitario" para las personas con discapacidad auditiva. Según han señalado, la elección del centro del Carme responde a su uso como punto de gestión de trámites, lo que permite probar el funcionamiento del dispositivo antes de extenderlo a otros espacios asistenciales.

En la presentación, un usuario con discapacidad auditiva de la Fundación ASPAS ha subrayado el impacto práctico del sistema: "Cuando entras en un sitio y ves el símbolo de la 'T', sabes que vas a poder comunicarte bien, que no te irás a casa con la mitad del mensaje". También ha reclamado formación para el personal, ya que gestos cotidianos como hablar girando la cabeza o taparse la boca pueden dificultar la comprensión incluso con el dispositivo.

El Ib-Salut considera la accesibilidad una línea estratégica y ya ha puesto en marcha otras iniciativas, como el protocolo Entén-me o guías visuales con pictogramas para pacientes con discapacidades cognitivas. El objetivo, según Salud, es avanzar hacia un sistema más accesible y comprensible para todos los usuarios.