La mallorquina Anna Traveset recibe el Premio Nacional de Investigación por sus estudios sobre biodiversidad insular

La investigadora mallorquina Anna Traveset ha recibido este lunes en Barcelona el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina, en la modalidad de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales, por sus contribuciones al conocimiento de las interacciones ecológicas y la diversidad biológica en islas.

El galardón, considerado el reconocimiento científico más importante de España, se ha entregado en el Palau Reial de Pedralbes en un acto presidido por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. A la ceremonia también han asistido el director del IMEDEA, Alejandro Orfila; el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.

Traveset, investigadora del Institut Mediterrani d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB), ha destacado el valor colectivo del premio. «Es un premio que valoro especialmente, por su prestigio y porque reconoce el trabajo que he hecho todos estos años. Y lo recojo no solo en mi nombre, sino, sobre todo, en el de todas las personas con las que he trabajado a lo largo de mi carrera, ya que la investigación es un trabajo en equipo o, al menos, yo no sé entenderla de otra manera», ha afirmado.

Desde el IMEDEA, su director, Alejandro Orfila, ha subrayado que el reconocimiento llega por segundo año consecutivo a investigadores del centro. «Sin duda, demuestra el alto nivel y la potencia de la ciencia que se hace en las Illes Balears», ha señalado.

Alejandro Orfila, director del Imedea; Jaume Carot, rector de la UIB, Anna Traveset, y Antoni Vera, conseller de Educación / Imedea

Una trayectoria ligada a la ecología de las islas

Anna Traveset se licenció en Biología por la Universitat de Barcelona y se doctoró en Ciencias Biológicas por la Universidad de Pensilvania. En la actualidad es profesora de Investigación en el IMEDEA y profesora colaboradora de la Universitat de les Illes Balears.

Su trabajo se ha centrado principalmente en la ecología de las islas, con especial atención a las relaciones entre especies vegetales y animales y a la forma en que estas interacciones modelan la biodiversidad insular desde una perspectiva ecológica y evolutiva. También ha desarrollado numerosos estudios sobre la biología reproductiva de especies vegetales vulnerables o amenazadas.

A lo largo de su carrera, Traveset ha recibido otros reconocimientos destacados, como el Premio Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente en 2017 y el Premi Ramon Llull del Govern balear en 2022. Además, entre 2019 y 2024 fue representante institucional del CSIC en las Illes Balears.

Aunque buena parte de su investigación se ha desarrollado en las Balears, la científica también coordina proyectos en Canarias, el archipiélago de las Berlengas, Galápagos y Seychelles, y participa en estudios en Ogasawara, Japón, así como en distintos países de Europa y América.

En 2022 obtuvo una Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación para estudiar la biodiversidad de diferentes archipiélagos del mundo, analizar su complejidad y evaluar su vulnerabilidad y resiliencia frente al cambio global, especialmente ante el impacto de las especies invasoras, uno de los principales problemas de los ecosistemas insulares.

Segundo reconocimiento consecutivo para el IMEDEA

Los Premios Nacionales de Investigación, creados en 1982, distinguen a científicos con trayectorias consolidadas y proyección internacional. Desde 2022 también incorporan una categoría para jóvenes investigadores menores de 40 años.

El reconocimiento a Traveset supone el segundo premio nacional consecutivo para el IMEDEA. El año pasado, Víctor Vilarrasa fue distinguido con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes en la modalidad Matilde Ucelay de Ingenierías y Arquitectura.

Otros investigadores vinculados al centro también han recibido este galardón en ediciones anteriores. Joaquim Tintoré obtuvo en 2003 el Malaspina por su contribución a la oceanografía física y la gestión costera, mientras que Carlos Duarte fue reconocido en 2007, cuando era investigador del IMEDEA, por sus trabajos sobre ecología marina y el impacto del cambio climático en los ecosistemas acuáticos.