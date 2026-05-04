IMAR amplía servicios: medicina estética y traumatología de mano y codo

IMAR Palma, Instituto de Medicina Avanzada y Rehabilitación, suma dos especialidades médicas a sus servicios: traumatología especializada en mano y codo, y medicina estética. Dos áreas que dan continuidad a la forma de trabajar en IMAR, basada en atención personalizada, coordinación entre especialidades y seguimiento dentro de la propia clínica.

La primera novedad es la unidad de traumatología de mano y codo, dirigida por el doctor Miguel Tovar, que completa el área musculoesquelética de IMAR. Aunque la mano pueda parecer una parte pequeña del cuerpo, es una estructura compleja, formada por huesos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios y músculos que permiten movimientos de precisión. Por eso, su diagnóstico y tratamiento requieren una alta especialización, también cuando puede ser necesaria intervención quirúrgica.

El servicio no se dirige solo a pacientes mayores con artrosis o lesiones degenerativas. También puede ayudar a deportistas, escaladores, jugadores de pádel o personas con problemas por sobrecarga, traumatismos o movimientos repetidos. Una lesión en la mano o en el codo puede limitar gestos básicos y afectar a la autonomía y a la calidad de vida.

El paciente puede realizar la valoración médica, recibir diagnóstico, iniciar el tratamiento, que puede ser tanto conservador como quirúrgico en casos más graves, y continuar la rehabilitación en el mismo centro. La conexión con fisioterapia es una de las claves del nuevo servicio, porque permite acompañar todo el proceso de recuperación funcional.

Dr. Miguel Tovar, unidad de traumatología. / IMAR

La segunda incorporación es la medicina estética, de la mano de la doctora Tiana Artigues. IMAR plantea el área desde una visión médica, ética y prudente. Los objetivos son prevenir signos de envejecimiento, mejorar la calidad de la piel y potenciar los rasgos propios de cada paciente respetando la armonía facial.

La unidad ofrece algunos de los tratamientos más demandados, como rellenos, neuromoduladores o plasma rico en plaquetas, que utiliza recursos biológicos del propio paciente. Además, el servicio incluye tratamientos de calidad capilar.

Cada procedimiento parte de una valoración previa y de un plan adaptado a las necesidades de la persona. La clínica entiende la medicina estética como una herramienta de cuidado, prevención y mejora progresiva, apostando por resultados naturales, seguros y proporcionados.

Estas disciplinas hacen aún más completa la oferta de IMAR, que ya incluía neurocirugía, neurofisiología, medicina rehabilitadora, fisioterapia, osteopatía, medicina regenerativa, neuropsicología, psicología, medicina del deporte, readaptación funcional, unidad del sueño, nutrición, fisioterapia de suelo pélvico y radiología intervencionista. Cabe destacar Neurolith, tecnología avanzada para el abordaje del Alzheimer y otras demencias, única en Balears.

Todo en un único centro que sigue creciendo, con nuevas respuestas para la salud, el bienestar y la recuperación funcional en Mallorca.