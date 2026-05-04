El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO

El Govern balear ha aprobado una nueva orden que modifica el sistema de homologación de los estudios de lengua catalana en la educación secundaria y el bachillerato, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en el marco de la negociación de los últimos presupuestos autonómicos.

La reforma introduce cambios en los criterios de equivalencia con los certificados oficiales y elimina las diferencias entre alumnos con la misma calificación cualitativa. El acuerdo rubricado por ambas formaciones en mayo de 2025 establecía que se iba "rebajar" la nota necesaria al finalizar ESO y Barchillerato para obtener el título de catalán B2 y C1 respectivamente, "a la nota requerida por los criterios del marco europeo de lenguas de referencia".

La principal novedad afecta a la educación secundaria obligatoria (ESO): a partir de ahora, los alumnos que obtengan una calificación de "notable" o "excelente" en lengua catalana accederán directamente al certificado B2, mientras que quienes tengan un "suficiente" o "bien" obtendrán el nivel B1. Este ajuste supone, en la práctica, rebajar el umbral exigido para alcanzar el B2, ya que desaparece la distinción previa entre notas numéricas dentro de una misma categoría.

Fin de la diferencia entre un 7 y un 8

El cambio responde a la adaptación del sistema a la normativa educativa vigente, que otorga validez oficial a las calificaciones cualitativas como "suficiente", "bien", "notable" o "excelente" frente a las numéricas, que tienen carácter informativo. Hasta ahora, un 7 y un 8, ambos considerados "notable", podían derivar en certificaciones distintas, una situación que la nueva orden corrige al unificar criterios.

En el caso del bachillerato, la orden mantiene una progresión superior: los alumnos con "suficiente" o "bien" obtendrán el B2, mientras que los que consigan "notable" o "excelente" accederán al nivel C1, reforzando la correspondencia entre etapas educativas y nivel lingüístico acreditado.

Desde Vox, formación que condicionó su apoyo a los presupuestos a la introducción de esta medida, se reivindica la reforma como la corrección de una "discriminación injustificada". Según su versión, el sistema anterior generaba un trato desigual entre alumnos con la misma calificación oficial, algo que la nueva normativa elimina.

La orden incorpora también otras modificaciones, como la ampliación de los supuestos en los que los estudiantes pueden obtener la homologación pese a haber cursado parte de sus estudios fuera del dominio lingüístico catalán. Este cambio responde al aumento de la movilidad académica y permite mayor flexibilidad sin alterar, según el texto, el nivel de competencia lingüística exigido.

El nuevo marco normativo unifica en un solo texto los procedimientos de homologación y equivalencia de títulos, actualizando además el listado de certificados reconocidos, incluidos los expedidos por otras administraciones y organismos universitarios. El objetivo es simplificar la gestión administrativa, reducir trámites y facilitar el reconocimiento de acreditaciones, explican en un comunicado.