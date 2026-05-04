El Fons Mallorquí visita en Senegal los proyectos de cooperación financiados por municipios locales

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació ha realizado una visita institucional a Senegal para conocer los proyectos que se llevan a cabo con la colaboración de los municipios de Mallorca. El objetivo de este recorrido es hacer un seguimiento directo a las iniciativas, sociales y económicas impulsadas y, además, reforzar la relación con las instituciones locales.

Una de las zonas más visitadas por la delegación ha sido el pueblo de Kafountine, donde el Fons ha podido conocer varios proyectos vinculados a la mejora sanitaria y al desarrollo comunitario. Entre ellos, destacan la maternidad de Diannah, que contribuye a garantizar la atención a mujeres y niños, además de infraestructuras como la barca ambulancia y otras iniciativas sociales y juveniles.

Por otra parte, se han visitado centros para jóvenes y otros proyectos de carácter económico y comunitario, como la Cooperativa Municipal de Mujeres de Kafountine. Asimismo, en la ciudad de Mbour, la delegación ha explorado otras iniciativas relacionadas con la ayuda psicosocial, con especial atención al acompañamiento de niños y mujeres afectadas por las pérdidas de familiares.

La visita ha coincidido con la Fira Internacional de Kaolack, que consiste en un espacio de encuentro internacional y económico. Allí, la delegación ha podido intercambiar experiencias con representantes senegaleses, como la primera teniente de alcalde, Ndiaya Mbow; que participó en el II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, celebrado el pasado noviembre en Mallorca y organizado también por el Fons Mallorquí.

La delegación ha estado formada por representantes institucionales de diferentes municipios de Mallorca y del personal técnico del Fons Mallorquí. Entre ellos, destacan el conseller ejecutivo de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio; la alcaldesa de Bunyola y presidenta del Fons Mallorquí, Maria Antònia Serralta; y la regidora de Muro, Bàrbara Amorós; entre otros. Serralta ha afirmado que “estas delegaciones permiten reforzar la relación con los socios y asegurar que estas actuaciones responden a necesidades reales”, dando a entender la responsabilidad de los municipios de Mallorca de “velar por una gestión adecuada y transparente de los recursos que se disponen”.